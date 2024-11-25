截至2024年6月底的中期及2023年全年末，集團分別擁有現金和現金等價物達6.74億元及7.51億元﹔截至2024年6月底的中期及2023年全年末，分別虧損為1.136億元及純利1065.8萬元。

歐宗洪家族根據及按照計劃就註銷價以現金向計劃股東支付的責任應由要約人履行，並擬以內部現金資源撥付註銷及剔除計劃股份所需的現金。交易尚需通過法院會議及股東特別大會。

融信服務指，於實施建議後，控股股東歐宗洪家族擬讓集團繼續經營其目前業務，無意對集團的業務作出任何重大變動，包括固定資產的任何重大重新部署或對持續僱用集團僱員作出任何重大變動，將繼續監控集團的表現並為集團及其業務實施適當的策略。

融信服務於2021年中上市，當時招股價為4.88元。融信服務今早復牌升7.69%，暫報0.56元。

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