瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪預計，2025年MSCI中國指數的股價回報將達5%至6%，並認為任何回落都將為投資者提供更具吸引力的入市水平。另有數項因素可能導致短期內，即由目前至2025年首季有約5%的下跌空間，包括最早可能在1月或2月宣布的貿易關稅、美國對華政策的不確定性、零售資金流入在短期內出現趨穩跡象、國內支持政策推遲出台、以及10年期利率上升，對新興市場的資金流入產生負面影響。
不過，王宗豪表示也看到一些下行保護，因為地緣政治恐慌指標顯示市場已開始反映部分地緣政治不確定性，政府借由國家團隊來支持A股市場，隨著政策前景改善，市場情緒好轉，及在岸機構投資者手握現金，因此能在大幅回落時入場。
王宗豪指出，從基本因素看，中國政府刺激措施加碼，該行經濟團隊預計2025年財政赤字率將擴大2個百分點，同時預計房價跌幅將由2024年的17%至18%放緩至10%。雖然關稅可能拉低出口和經濟增長，但上市公司的美國敞口非常有限，僅佔總收入的 3%。
同時，從盈利角度看，開始步入低基數期，2023年第四季盈利按年下降15%。此外，公司繼續專注於成本控制，2024年前9個月資本支出下降5至6%，淨利率按年增長50 個基點。此外，H股公司的回購規模已升至年化1.6%，而A股的公司治理改革正在加速，市值管理指引發布。
該行指，會繼續採用啞鈴策略，一方面傾向於持有高股息股，另一方面持有具備基本面支持的成長板塊。互聯網仍是瑞銀的首選行業，而對於其他beta標的則更看好教育、啤酒和A股電信、媒體和科技（TMT）。
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