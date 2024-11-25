moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

瑞銀王宗豪料MSCI中國指數明年回報可達6% 惟首季有5%下跌空間

瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪預計，2025年MSCI中國指數的股價回報將達5%至6%，並認為任何回落都將為投資者提供更具吸引力的入市水平。另有數項因素可能導致短期內，即由目前至2025年首季有約5%的下跌空間，包括最早可能在1月或2月宣布的貿易關稅、美國對華政策的不確定性、零售資金流入在短期內出現趨穩跡象、國內支持政策推遲出台、以及10年期利率上升，對新興市場的資金流入產生負面影響。

不過，王宗豪表示也看到一些下行保護，因為地緣政治恐慌指標顯示市場已開始反映部分地緣政治不確定性，政府借由國家團隊來支持A股市場，隨著政策前景改善，市場情緒好轉，及在岸機構投資者手握現金，因此能在大幅回落時入場。 

 

王宗豪指出，從基本因素看，中國政府刺激措施加碼，該行經濟團隊預計2025年財政赤字率將擴大2個百分點，同時預計房價跌幅將由2024年的17%至18%放緩至10%。雖然關稅可能拉低出口和經濟增長，但上市公司的美國敞口非常有限，僅佔總收入的 3%。

同時，從盈利角度看，開始步入低基數期，2023年第四季盈利按年下降15%。此外，公司繼續專注於成本控制，2024年前9個月資本支出下降5至6%，淨利率按年增長50 個基點。此外，H股公司的回購規模已升至年化1.6%，而A股的公司治理改革正在加速，市值管理指引發布。

該行指，會繼續採用啞鈴策略，一方面傾向於持有高股息股，另一方面持有具備基本面支持的成長板塊。互聯網仍是瑞銀的首選行業，而對於其他beta標的則更看好教育、啤酒和A股電信、媒體和科技（TMT）。

其他報道

長實「北京•御翠園」膺上周「京樓銷售排行榜」三冠王

銀河國際證券：新世界市值僅180億 剔出藍籌意料之內

許正宇：計劃設定無抵押個人貸款借款上限

半日沽空金額增27% 盈富沽空增1倍

歐宗洪家族擬8000萬私有化融信服務 公司截至6月底擁逾6.7億現金

旺旺中期多賺7% 不派息

恒指半日跌98點 科指跌0.7% 新世界跌5% 快手、新東方教育升3%

ZA Bank App 提供加密貨幣交易服務

滬深三大指數半日向下 滬指以近半日低位收市

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR微跌 貨幣總結餘增

內媒：應調查可能存在新型隱性債務

海通證券：A股散戶交易情緒降溫

匯豐英國停止處理俄羅斯和白羅斯個人客戶付款

皇冠環球料中期虧損減少至約100萬至200萬元

豐盛控股：附屬66億款項尚未被償付

TikTok面臨美國封殺 周受資據報諮詢馬斯克意見

標普：內地乳製品繁榮期結束

經濟參考報：北京、上海等地再派消費券

人民幣中間價 第9日強過市場預期

滬深三大指數高開 人行淨投放767億人幣

恒指高開77點 科指升0.6% 新世界跌1.8% 快手、新東方升2%

恒盛地產：收到清盤呈請 擬清償金額並尋求撤回呈請

港股ADR跌49點 夜期低水26點 美期亞股升 旺旺等業績

 