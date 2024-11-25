聲明稱，網易雲音樂音樂播放器DIY功能於10月25日上線，用戶可上傳圖片個性化定義播放器界面。11月19日，網易雲音樂推出以此功能為主題的首屆「黑膠風格創意大賽」。聲明續指，QQ音樂4天後推出了高度相似的「播放器自定義功能」。

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