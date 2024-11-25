恒生銀行為認購「基礎建設零售債券」推出8項費用豁免優惠，及向網上認購人提供大抽獎。
8項費用豁免優惠包括，認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、以「場外交易」形式賣出債券手續費債券轉入費、債券轉入費(非經中央結算系統)、債券轉出費(非經中央結算系統)、透過香港聯交所買入「基礎建設零售債券」的買入證券存入費。
客戶經網上途徑（包括恒生 Mobile App 或 e-Banking）成功申請及獲分配首次公開發售之債券，包括基礎建設零售債券即可同步自動參加兩項大抽獎。分別是恒生 Digital Banking「神部署一蚊 Day 大抽獎」：有機會贏取高達10000元的Apple Store電子禮券（名額 31 個）；及網上認購債券大抽獎：有機會贏取5000元的 Klook 禮品卡（名額 6 個）。
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