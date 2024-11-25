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調查發現43%CEO對未來1年中國經濟增長前景持中立態度

畢馬威中國發表「2024年中國首席執行官展望」研究報告，分別有43%的受訪首席執行官（CEO），對未來1年中國經濟增長前景持「中立」態度。有38%受訪CEO對其有信心。「非常有信心」及「不太有信心」則分別有7%及11%，另有2%為「根本沒有信心」。報告指出，國內經正處於結構調整轉型的階段，中國有效需求不足顯現價格走弱，居民、企業及政府收入和利潤表現不及預期，進一步制約消費和投資。

報告同時亦訪問了受訪CEO對未來一年全球經濟增長前景的看法，報告指出，今年上半年全球經濟雖見回升，但發達經濟體利率政策邁向正常化的步伐放緩，加上地緣政治、貿易保護主義及大選年不確定性，對全球經濟增長一定影響。報告提到，企業當前的營運策略為「生存模式」、而非「發展模式」。

畢馬威中國報告指出，有48%的受訪CEO對全球經濟增長前景持「中立」態度，「有信心」及「非常有信心則分別有28%和4%，另「不太有信心」和「根本沒有信心」分別有兩成和0%。

報告亦提到，分別有34%及32%受訪CEO表示，未來1年的投資計劃及員工總數料將為「基平持平」。

但報告同時指出仍有部分行業的CEO對企業收入仍持樂觀態度，調查發現，對2024企業營業收入預期有信心集中於工業製造以及科技領域。其中逾九成工業製造業CEO預期，今年其企業營業收入將保持增長。另研究亦有94%的科技行業CEO預料，今年營業收入增長速度超過5%。

是次為畢馬威第10次於全球進行《首席執行官展望》調查，於今年7月至8月對來自11個市場及11個主要行業、全球各大機構的1,325名CEO進行調查，當中有125名來自中國的CEO。所有受訪者企業的年度收入超過5億美元（約39億港元）。

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