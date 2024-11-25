張建泰表示，A股、港股繼續遭到拋售，引發人們對中國經濟刺激措施推動的反彈能否持續的擔憂。事實上，恒指跌至9月底以來最低水平，在12月中旬召開的中央經濟工作會議之前，可能需要更多刺激措施或寬鬆政策來支撐市場情緒。

張建泰表示，由於7天逆回購利率為政策利率，央行在政策利率調整前不太可能調整其他市場利率。人行如預期將1年期中期借貸便利（MLF）利率維持在2%不變，並向市場注入9000億元人民幣流動性。考慮到11月中旬1年MLF到期14,500億元，本月央行透過MLF操作淨抽走流動性5,500億元。

張建泰表示，鑑於人行行長關於「尋找適當時機在年底前進一步降低存款準備率0.25 個百分點至0.5 個百分點」的前瞻性指引，進入12月，另一輪潛在的存款準備金率下調正在討論中。由於MLF餘額仍維持在62390億元人民幣的高位，央行應該有空間透過存款準備金率將中期流動性與永久流動性進行互換，這與長期債券發行更好地匹配。儘管人民幣貶值壓力回歸，但隨著人民幣中間價支持的重新啟動，存款準備率下調不太可能增加外匯過度貶值壓力。隨著中國刺激政策的樂觀情緒減弱，人行似乎應該遵守降準指引以支撐市場情緒並保持流動性狀況合理充裕。

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