富途證券國際（香港）公布，將就「基礎建設零售債券」提供最高11項費用全免優惠。減免費用包含：認購手續費、申請手續費、暗盤交易佣金、暗盤交易平台使用費、上市交易佣金（一世免佣者適用）、託管費、轉入費、代收利息手續費、不動戶費、 存倉費 、到期贖回費。