文章日期：2024年11月25日 15:59
富途證券國際（香港）公布，將就「基礎建設零售債券」提供最高11項費用全免優惠。減免費用包含：認購手續費、申請手續費、暗盤交易佣金、暗盤交易平台使用費、上市交易佣金（一世免佣者適用）、託管費、轉入費、代收利息手續費、不動戶費、 存倉費 、到期贖回費。
政府發行「基礎建設零售債券」，保證回報率達3.5厘，將於11月26日(明日)開始認購。
其他報道
瑞穗：人民幣中間價捍衛匯率 降準不太可能增加人民幣貶值壓力
調查發現43%CEO對未來1年中國經濟增長前景持中立態度
恒生「基礎建設零售債券」推8免及大抽獎
凱德據報擬以18億蝕本價 出售上海浦發大廈70%面積
美國候任財長：減稅是首要任務
雲音樂發聲明要求QQ音樂「停止剽竊式創新」
【有片：埋身擊】英鎊兌美元後市跌破支持機會微 歐元兌英鎊或反覆向下
瑞銀王宗豪料MSCI中國指數明年回報可達6% 惟首季有5%下跌空間
長實「北京•御翠園」膺上周「京樓銷售排行榜」三冠王
銀河國際證券：新世界市值僅180億 剔出藍籌意料之內
許正宇：計劃設定無抵押個人貸款借款上限
半日沽空金額增27% 盈富沽空增1倍
歐宗洪家族擬8000萬私有化融信服務 公司截至6月底擁逾6.7億現金