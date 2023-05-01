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恒指跌78點 MSCI換馬 成交一周最多 港股3連跌 見兩個月低

特朗普提名前索羅斯基金經理Scott Bessent為下任財長，市場認為可為經濟和金融市場帶來更多穩定性，美元避險吸引力隨之減弱，美匯指數跌穿107，港元升值見逾一周最強，人民幣亦升值。美債息回軟，日韓台股上升。海通證券稱A股散戶端交易情緒或在降溫，上證、滬深300、港股先升後跌。港股三大指數連跌3日，齊見兩個月即市及收市低。MSCI指數換馬，大市成交增至1832億元，於競價時段增加511億元，總金額逾一周高。北水流入減少，見逾一周最少。

恒指今早高開77點，高位升121點，低位跌127點，高低波幅249點。上升股份比例為29.02%，下跌為35.65%，無升跌為35.31%。

恒指收市跌78點或0.41%，報19150點，大市成交金額1832億元，較上日增加16%，是11月13日1846.19億元成交後最多；國指跌24點或0.36%，報6862點。恒生科技指數收報4235點，跌0.26%。

藍籌股成交金額963.35億元，佔大市成交52.58%；科指成份股成交金額626.39億元，佔大市成交34.19%；國指成份股成交金額863.87億元，佔大市成交47.15%。

24隻雙櫃台股，總成交0.63億元人民幣，相當於約0.68億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少29.86%，至103.35億元，佔大市成交5.63%。牛熊證成交金額50.83億元，減少39.62%；窩輪成交金額52.52億元，減少16.84%。

藍籌32隻升，49隻下跌，1隻無升跌。國藥（1099）升2.74%，收報20.6元，是升幅最大的藍籌，中銀香港（2388）跌4.92%，收報24.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，13隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報15.02元，升9%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報8.43元，跌3.88%。

恒指20天線(20079.34點)跌穿50天線(20096.51點)。科指10天線(4354.8點)跌穿50天線(4405.47點)。

北水南下合計淨流入12.02億元，較上日減少53.16%，連續第8日流入，累計流入501.07億元，對上一次連續8日淨流入是7月5日。北水本月累計流入1017.96億元，按月增加21.45%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第17個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.67%，是11月22日後最大跌幅，當日跌幅為2.38%。低見19102.06點，是9月25日19072.72點後最低。今日收市報19150.99點，是9月25日後收市新低，當日報19129.1點。連跌3日，累計跌554.02點，對上一次連跌3日是11月12日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月18日。

科指曾跌最多1.2%，是11月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.02%。低見4195.27點，是9月26日3964.86點後最低。今日收市報4235.31點，是9月26日後收市新低，當日報4209.71點。連跌3日，累計跌177.77點，對上一次連跌3日是11月12日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月31日。

國指曾跌最多0.74%，是11月22日後最大跌幅，當日跌幅為2.58%。低見6836.22點，是9月26日6783.64點後最低。今日收市報6862.2點，是9月25日後收市新低，當日報6765.6點。連跌3日，累計跌228.66點，對上一次連跌3日是11月12日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月30日。

午後消息股表現

雲音樂（9899）發聲明要求騰訊（0700）旗下QQ音樂「停止剽竊式創新」。收報115.2元，升0.17%。

銀河國際證券：新世界（0017）市值僅180億 剔出藍籌意料之內。收報6.65元，跌4.32%。

歐宗洪家族擬8000萬私有化融信服務（2207） 公司截至6月底擁逾6.7億現金。收報0.56元，升7.69%。

旺旺（0151）中期多賺7% 不派息。收報4.57元，升0.44%。

今早及隔晚消息股表現

匯豐英國停止處理俄羅斯和白羅斯個人客戶付款。匯控（0005）收報71.1元，跌0.21%。

皇冠環球（0727）料中期虧損減少至約100萬至200萬元。收報0.132元，升7.32%。

豐盛控股（0607）：附屬66億款項尚未被償付。收報0.57元，跌3.39%。

標普：內地乳製品繁榮期結束。蒙牛（2319）收報16.58元，跌1.78%。

恒盛地產（0845）：收到清盤呈請 擬清償金額並尋求撤回呈請。平上市低位0.01元，收報0.012元，跌7.69%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，DYNAM JAPAN（6889）收報3.21元，升0.94%。

經濟日報（0423）收報0.79元，升1.28%。

特海國際（9658）收報13.2元，升3.13%。

NIRAKU（1245）收報0.208元，無升跌。

中國碳中和（1372）委任耿志遠為非執董。收報0.27元，升8%。

中國飛機租賃（1848）擬出售6架飛機。收報3.06元，升1.32%。

德林控股（1709）陳寧迪：料港商業樓價及租金明年中止跌。收報4.19元，跌3.9%。

翠華控股（1314）中期盈利跌5%，中港經濟不景氣拖累。收報0.227元，跌7.35%。

丘鈦科技（1478）被印度評定交所得稅連息1.5億人幣，已提上訴。收報5.95元，升4.75%。

融信服務（2207）獲控股股東溢價15%提私有化。收報0.56元，升7.69%。

商湯（0020）宣布在科學園高效能運算服務平台，部署旗下粵語大模型。收報1.44元，升0.7%。

快手（1024）短視頻存違法信息，遭公安警告處罰。收報46.35元，升4.51%。

嚐高美（8371）中期盈利跌4.3%，人均消費跌6.2%。收報1.38元，升5.34%。

卓珈控股（1827）料中期虧損收窄至最多150萬元。見52周低0.99元，收報1.2元，升9.09%。

東瀛遊（6882）控股股東出現股東變動，未觸發全面要約責任。收報0.6元，跌1.64%。

景福（0280）中期少賺15.3%至3700萬元，息0.4仙。收報0.345元，跌1.43%。

Hypebeast（0150）中期虧轉盈，純利錄2023.5萬。收報0.21元，跌5.83%。

新世界（0017）被踢出恒指成份股，快手（1024）新東方教育（9901）染藍。新世界收報6.65元，跌4.32%。

快手（1024）收報46.35元，升4.51%。

新東方教育（9901）收報45.85元，升3.85%。

國指方面，則剔出龍湖（0960）、加入中國人民財產保險（2328）。龍湖收報10.6元，跌1.49%。

中國人民財產保險（2328）收報12.18元，升1.67%。

科指方面，剔出微博（9898），納入美的（0300）。微博收報70.8元，升1.65%。

美的（0300）收報70.75元，升4.27%。

中國東方集團（0581）上季經營溢利5700萬人幣。收報1.1元，跌2.65%。

聯通（0762）截至10月用戶累計達11.18億戶，5G用戶有2.88億戶。收報6.43元，跌0.62%。

衍生集團（6893）發盈警，料中期虧損擴至最多1930萬元。收報0.26元，無升跌。

結業潮︱稻香（0573）旗下泰昌餅家九龍區分店全線結業，全港執剩6間，曾獲彭定康大讚「全港最好食蛋撻」。收報0.435元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，錦藝集團控股（0565）創上市新高，見1.08元，收報1元，升19.05%；瑞浦蘭鈞（0666）創上市新高，見24.4元，收報17.5元，升21.53%；眾淼控股（1471）創上市新高，見13.78元，收報11.28元，升15.93%；今海醫療科技（2225）創上市新高，見9.44元，收報9.05元，跌0.11%；龍蟠科技（2465）創上市新高，見7.43元，收報6.4元，升64.52%；一脈陽光（2522）創上市新高，見51.65元，收報50.7元，升0.5%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見11.88元，收報11.7元，升4.65%；國富氫能（2582）創上市新高，見105.1元，收報104.9元，升8.65%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1101.3元，收報1101.3元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1158.4元，收報1158.4元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見568.6元，收報568.6元，升0.02%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1075元，收報1075元，升0.03%；安碩中國國債－Ｒ（83012）創上市新高，見54.36元，收報54.36元，升0.07%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1059.6元，收報1059.6元，升0.07%；國泰航空（0293）創52周高，見9.43元，收報9.34元，升1.08%；博雅互動（0434）創52周高，見5.25元，收報5.19元，升23.57%；卡森國際（0496）創52周高，見0.35元，收報0.34元，升6.25%；南京熊貓電子股份（0553）創52周高，見4.45元，收報4.38元，升25.14%；世界（集團）（0713）創52周高，見0.72元，收報0.64元，升18.52%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.165元，收報0.165元，無升跌；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見255元，收報254.2元，無升跌；義合控股（1662）創52周高，見2.78元，收報2.78元，升16.81%；新意網集團（1686）創52周高，見4.37元，收報4.29元，升4.13%；LHN（1730）創52周高，見2.46元，收報2.46元，升3.36%。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見7.17元，收報7.26元，跌0.68%；遠東控股國際（0036）低見0.035元，收報0.036元，跌5.26%；資本界金控（0204）低見0.12元，收報0.129元，跌12.24%；高山企業（0616）低見0.083元，收報0.084元，無升跌；北大資源（0618）低見0.133元，收報0.133元，跌5%；嘉藝控股（1025）低見0.34元，收報0.34元，跌2.86%；北海康成－Ｂ（1228）低見0.148元，收報0.148元，跌5.13%；思路迪醫藥股份（1244）低見1.88元，收報1.96元，跌0.51%；俊知集團（1300）低見0.28元，收報0.285元，跌3.39%；滿地科技股份（1400）低見0.011元，收報0.013元，無升跌。

54隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.63元，收報1.64元，跌1.2%；大快活集團（0052）低見6.6元，收報6.63元，升0.15%；信和置業（0083）低見7.6元，收報7.6元，跌1.94%；王氏國際（0099）低見1.11元，收報1.11元，無升跌；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.53元，升1.92%；和記電訊香港（0215）低見0.93元，收報0.93元，跌1.06%；永發置業（0287）低見3.3元，收報3.3元，無升跌；保德國際發展（0372）低見0.027元，收報0.03元，無升跌；嬴集團（0397）低見0.088元，收報0.09元，跌2.17%；領航醫藥生物科技（0399）低見0.181元，收報0.194元，跌3%。

異動股

上升異動股，包括，飛尚無煙煤（1738）收報0.168元，升73.2%；龍蟠科技（2465）創上市新高，見7.43元，收報6.4元，升64.52%；創新奇智（2121）收報7.29元，升53.15%；普天通信集團（1720）收報0.076元，升49.02%；獅騰控股（2562）收報25元，升41.56%；領地控股（6999）收報0.188元，升31.47%；南京熊貓電子股份（0553）創52周高，見4.45元，收報4.38元，升25.14%；博雅互動（0434）創52周高，見5.25元，收報5.19元，升23.57%；瑞浦蘭鈞（0666）創上市新高，見24.4元，收報17.5元，升21.53%；利時集團控股（0526）收報0.168元，升20.86%；諾亞控股（6686）創52周高，見20.9元，收報20.85元，升20.52%。

下跌異動股，包括，興業控股（0132）收報0.27元，跌25%；智數科技集團（1159）收報1.19元，跌22.22%；REPUBLIC HC（8357）收報0.079元，跌21%；RAFFLESINTERIOR（1376）收報0.172元，跌20.74%；高維科技（2086）收報0.4元，跌20%；中國新消費集團（8275）收報0.101元，跌18.55%；NEXION TECH（8420）收報0.028元，跌17.65%；康華醫療（3689）收報1.8元，跌16.28%。

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