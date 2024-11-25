內地互聯網公司360集團首席執行官（CEO）周鴻禕在微博發文表示，為了宣傳新產品，被市場部逼著出演短劇。帖文更附上劇照，照片中周鴻禕穿著一件連帽衫，並把帽子戴上，有網民估計，周鴻禕可能是飾演網路安全專家或駭客。
此前，周鴻禕參加烏鎮網路大會並接受記者採訪，表示自己愛看短劇。他在微博發文笑言，自己當時隨口一答，竟令不少網民認為他每天都沉迷短劇，其實自己就看過一部還沒看完，就是《20歲霸道總裁愛上50歲的保潔阿姨》。
對於市場部策劃了一個短劇讓周鴻禕去演，周鴻禕表示：「你說我在短劇中演什麼角色，我肯定演不了二十來歲的霸道總裁了，讓我演50歲清潔阿姨？我的鬍子拉碴效果也不太對。」惟周鴻禕指出，由於市場部的同事表示，「大家說花幾十萬拍部短劇，如果能播放幾百萬，真的比任何廣告都划算。」故為了公司的產品宣傳，他只好豁出去，亦準備邀請幾位企業家朋友客串。他透露，短劇一天寫劇本兩天拍攝，預計27號在新產品發布會就會播出。
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