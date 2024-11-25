此前，周鴻禕參加烏鎮網路大會並接受記者採訪，表示自己愛看短劇。他在微博發文笑言，自己當時隨口一答，竟令不少網民認為他每天都沉迷短劇，其實自己就看過一部還沒看完，就是《20歲霸道總裁愛上50歲的保潔阿姨》。

對於市場部策劃了一個短劇讓周鴻禕去演，周鴻禕表示：「你說我在短劇中演什麼角色，我肯定演不了二十來歲的霸道總裁了，讓我演50歲清潔阿姨？我的鬍子拉碴效果也不太對。」惟周鴻禕指出，由於市場部的同事表示，「大家說花幾十萬拍部短劇，如果能播放幾百萬，真的比任何廣告都划算。」故為了公司的產品宣傳，他只好豁出去，亦準備邀請幾位企業家朋友客串。他透露，短劇一天寫劇本兩天拍攝，預計27號在新產品發布會就會播出。

其他報道

萬科據報尋求調整兩筆貸款條款

恒指跌78點 MSCI換馬 成交一周最多 港股3連跌 見兩個月低

富途推「基礎建設零售債券」11免優惠

瑞穗：人民幣中間價捍衛匯率 降準不太可能增加人民幣貶值壓力

調查發現43%CEO對未來1年中國經濟增長前景持中立態度

恒生「基礎建設零售債券」推8免及大抽獎

凱德據報擬以18億蝕本價 出售上海浦發大廈70%面積

美國候任財長：減稅是首要任務

雲音樂發聲明要求QQ音樂「停止剽竊式創新」

【有片：埋身擊】英鎊兌美元後市跌破支持機會微 歐元兌英鎊或反覆向下

瑞銀王宗豪料MSCI中國指數明年回報可達6% 惟首季有5%下跌空間

長實「北京•御翠園」膺上周「京樓銷售排行榜」三冠王

銀河國際證券：新世界市值僅180億 剔出藍籌意料之內

許正宇：計劃設定無抵押個人貸款借款上限

半日沽空金額增27% 盈富沽空增1倍