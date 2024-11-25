彌明生活百貨（8473）公布，截至2024年9月底的中期少賺46.1%至570萬元，每股基本盈利為0.0051元，派每股中期息0.004元，按年減50%。
集團中期收益按年減少21.8%至6060萬元，毛利按年減24.5%至3720萬元，毛利率則由約63.7%下跌至約61.5%。集團表示，相信收益減少主要是由於護膚品及食品及保健產品的銷售額下跌而導致集團的零售銷售額普遍下跌所致。
中期銷售成本按年減17%至2340萬元，銷售成本減幅較銷售收益跌幅相對輕微，集團指，乃主要由於若干獨家品牌產品於期間以較高折扣出售，惟其存貨成本與2023年同期相若；及成本與其他產品較之相對高的美容儀器分別於2023年12月及2024年2月推出而帶動銷售上升所致 。
而中期毛利率減少主要乃由於與因上述因素而導致成本下跌比銷售額的減幅相對輕微所致。
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