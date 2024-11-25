報道指，馬斯克已向上海投資數十億計美元，是美國夢和美國科技實力的象徵，而其76歲的母親梅耶·馬斯克（Maye Musk）在中國也是備受推崇名人。報道提到，中國希望沿用老方法，即透過美國CEO、尤其是華爾街CEO長期扮演中間人角色，因為他們在美國有影響力，並且希望在中國擴張業務。不過，由於不少美國銀行和其他公司不再將中國視為增長市場，馬斯克成為為數不多的選擇之一。

報道提到，對特斯拉而言，中國市場相當至重要。特斯拉上海超級工廠是該公司最大的汽車工廠，過去四個季度，特斯拉全球產量的一半來自該工廠。此外，特斯拉仍等待北京方面最終批准其最新的完全自動駕駛技術（Full Self-Driving）。馬斯克表示，特斯拉的價值主要體現在自動駕駛計劃方面。特斯拉預計將在明年首季獲批。

全球化智庫理事長王輝耀表示，特朗普有商業直覺、希望達成交易，出於這個原因，特朗普會希望派馬斯克跟中國打交道。

北京諮詢公司Hutong Research創始合伙人封楚誠表示，中國肯定會想利用這種關係，但當中也存在風險，這種關係的價值將在很大程度上取決於馬斯克能否以及在多長時間內與特朗普保持積極關係，而特朗普的核心圈子內部競爭是非常激烈。

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