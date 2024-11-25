此外他指，可持續性對生存及增長至為重要。氣候變遷的威脅實在，香港亦感受到當中影響。他舉例，到11月仍有颱風吹襲，情況不可思議，他很高興有機會落實測試在惡劣天氣下開市的承諾，並順利開市。雖然目前處於劇烈變化時期，但是他認為，仍然不乏機遇。全球在可持續發展勢頭強勁，可創造經濟價值。

在這個變化時代，他認為有需要結合ESG的原則，這已經成為適應變化及向前發展所需。港交所作為環球性市場，將透過制定標準和框架，例如結束單一性別董事會、調整氣候報告標準，加強市場的完整性。

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