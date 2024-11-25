moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

經濟日報中期虧損擴大至3370萬 廣告收入跌22%

經濟日報（0423）公布，截至2024年9月30日止的中期虧損3370萬元，較2023年中期虧損為2030萬元擴大。當中，中期媒體分部的經營業績錄得虧損4030萬元，較去年同期相比虧損增加210萬元。

中期收益按年下跌16%至4.077億元；當中廣告收入按年跌22%至近1.9億元；發行收入按年跌36%至1390.4萬元；服務收入按年跌6%至2.04億元。

集團中期的毛利率為37.8%，較去年同期下跌1.8個百分點。管理層指，將繼續監察及完善成本架構，重新調配並優化資源使用，致力提升集團業務運作的效率和成本效益。

中期僱員成本佔集團經營成本總額約58%，與去年同期相比減少10%。截至中期末，集團共有1,054名僱員，按年減少180人。

集團指，期內將旗下雜誌及免費報章完全融入到數碼平台後，停止出版印刷版本，導致部份廣告收入下跌。同時受到本地股票及物業市場低迷影響，加上市場及消費情緒悲觀，本地廣告市場於回顧期內持續疲弱。

儘管政府努力振興本地消費市場，零售銷售總額於報告期間仍錄得按年跌幅。入境旅客消費模式改變、港元相對強勢 加上居民外遊及跨境消費、飲食及消閒娛樂與日俱增，以致消費需求下跌，加速了本地 消費市場的下滑趨勢。客戶對廣告開支持謹慎態度，並縮減其推廣計劃規模。然而，數碼廣告，尤其手機流動廣告繼續為廣告客戶的焦點，是集團最大的廣告收入來源。

發行收入跌幅主要由於集團將旗下雜誌完全融入到數碼平台後，停止出版印刷版本所致。

其他報道

唐家成：良好企管是必須 可持續發展可創經濟價值

金管局：歡迎個人信貸資料服務完成過渡至「信資通」

WSJ：中國希望馬斯克充當中間人 應對特朗普對華強硬政策

FedEx增加廈門至美國國際貨運航班至每周5班

瑞銀：中資電動車出口設最低限價屬正面消息 

求伯君減持金山軟件

Dynam中期盈利按年增16.9%  中期息2.5日圓按年持平

彌明生活百貨半年盈利跌46% 中期息削半

Insta360據報擬在港IPO

360創始人周鴻禕拍短劇 計劃邀請幾位企業家客串

全日沽空金額增18% 盈富沽空增1倍

萬科據報尋求調整兩筆貸款條款

恒指跌78點 MSCI換馬 成交一周最多 港股3連跌 見兩個月低

富途推「基礎建設零售債券」11免優惠

瑞穗：人民幣中間價捍衛匯率 降準不太可能增加人民幣貶值壓力

調查發現43%CEO對未來1年中國經濟增長前景持中立態度

恒生「基礎建設零售債券」推8免及大抽獎

凱德據報擬以18億蝕本價 出售上海浦發大廈70%面積

美國候任財長：減稅是首要任務

雲音樂發聲明要求QQ音樂「停止剽竊式創新」

【有片：埋身擊】英鎊兌美元後市跌破支持機會微 歐元兌英鎊或反覆向下

瑞銀王宗豪料MSCI中國指數明年回報可達6% 惟首季有5%下跌空間

長實「北京•御翠園」膺上周「京樓銷售排行榜」三冠王