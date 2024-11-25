中期收益按年下跌16%至4.077億元；當中廣告收入按年跌22%至近1.9億元；發行收入按年跌36%至1390.4萬元；服務收入按年跌6%至2.04億元。

集團中期的毛利率為37.8%，較去年同期下跌1.8個百分點。管理層指，將繼續監察及完善成本架構，重新調配並優化資源使用，致力提升集團業務運作的效率和成本效益。

中期僱員成本佔集團經營成本總額約58%，與去年同期相比減少10%。截至中期末，集團共有1,054名僱員，按年減少180人。

集團指，期內將旗下雜誌及免費報章完全融入到數碼平台後，停止出版印刷版本，導致部份廣告收入下跌。同時受到本地股票及物業市場低迷影響，加上市場及消費情緒悲觀，本地廣告市場於回顧期內持續疲弱。

儘管政府努力振興本地消費市場，零售銷售總額於報告期間仍錄得按年跌幅。入境旅客消費模式改變、港元相對強勢 加上居民外遊及跨境消費、飲食及消閒娛樂與日俱增，以致消費需求下跌，加速了本地 消費市場的下滑趨勢。客戶對廣告開支持謹慎態度，並縮減其推廣計劃規模。然而，數碼廣告，尤其手機流動廣告繼續為廣告客戶的焦點，是集團最大的廣告收入來源。

發行收入跌幅主要由於集團將旗下雜誌完全融入到數碼平台後，停止出版印刷版本所致。

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