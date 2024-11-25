昨為恒生指數推出的55周年紀念日。恒生指數公司發表網誌，稱恒指於1969年11月24日推出，截至今年10月底，僅得4家公司能一直維持其藍籌地位，當中包括匯控（0005）、港燈（2638）、中華電力（0002）以及中華煤氣（0003）。恒指公司亦提到，恒指自推出以來累計回報率接近127倍。
恒指公司續指，恒指於過去多年經過多次改革，如2006年將首隻H股納入恒指，並採用流通市值調整計算成份股比重。2021年從7大行業組別選擇成份股以擴大行業代表性等，以及去年將主要上市的外國公司納入恒指選股範疇等。
恒指公司稱，恒指期貨於1986年5月推出，而今年首10個月恒指期貨和小型恒指期貨交易量，佔香港期貨交易總量的近35%。另截至今年10月底，追蹤恒指的交易所買賣產品（ETP）增加至 15 隻，資產管理總額達250億美元（約1950億港元）。
恒指公司提到，恒指最初由恒生銀行（0011）前主席利國偉倡議設立，而數字「33」對恒生銀行意義獨特，因恒生銀行由1933年3月3日成立，故1969年推出時就選定33隻股票為恒指成份股，並於2006年增至38隻、2020年將成份股增至50隻，2021年更增至100隻。而截至10月底，目前藍籌股數目為82隻。
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