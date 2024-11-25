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煤氣與A股佛燃能源簽協議 計劃融資100億人幣建綠色甲醇生産基地

煤氣（0003）公布，與佛燃能源（深：002911）於今天簽署《綠色燃料及化工項目合作框架協議》。

根據協議，雙方初步計劃通過不同方式融資100億（人民幣，下同），在全國包括內蒙古、大灣區、海南、福建等地建設綠色甲醇生産基地，發展年産量達100萬噸的綠色燃料及化工供應池。

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