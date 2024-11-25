港交所主席唐家成擔任大獎頒獎典禮主禮嘉賓。唐家成在致辭時表示，公司治理和 ESG 對企業掌握全球趨勢至關重要，以應對來自投資者、客戶、僱員以至社會的期望。他們的成功亦與社會及經濟的可持續性所相輔相成。為得以蓬勃發展，商界須將企業管治及ESG原則融入於日常營運中。

香港會計師公會會長兼「最佳企業管治及ESG大獎2024」評審團主席梁思傑表示，公會在近三十年來一直致力倡議香港企業管治的最佳實務。大獎自設立以來，不但推動了我們在相關方面的工作，同時突顯良好企業管治以及ESG對香港市場發展的重要性。這些年來，我們亦看到公司及機構在這些領域的進步和提升。。他說，「出色的企業管治及ESG實務為公司和公營機構帶來好處，亦可增強投資者和持份者的信心，並優化其決策過程。同時，良好的企業管治及ESG文化亦有助建構更具可持續性的生活方式，為下一代保護社會與環境。」

本屆大獎繼續設有最高殊榮「最佳可持續發展公司／機構獎」，之外，亦設有企業管治獎及ESG獎。同時隨著資訊科技和網絡安全管治的重要性持續上升，今年大獎首次加入網絡安全披露質素作為評審準則。同時今年公會進行了一項有關資訊科技與網路安全披露簡短研究，評估了恒生指數成分股公司在相關領域的披露質素，並提出了一系列加強相關披露的建議。

除了總獲獎公司或機構數目創歷史新高，今屆榮獲最高殊榮「最佳可持續發展公司／機構獎」的數目亦較上屆增加，公會特此祝賀獲獎的13家公司或機構。中電控股（0002）與保誠（2378）分別奪得「恒生指數成份股組別」與「非恒指成份股（大市值）組別」的白金獎。友邦保險（1299）、太古（A股：0019、B股：0087）、瑞聲科技（2018）亦首次獲得「最佳可持續發展公司／機構獎」。

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