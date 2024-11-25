署理商務及經濟發展局局長陳百里應邀擔任今次交流日的主禮嘉賓，並發表主題演講。領展行政總裁王國龍表示：「我們舉辦『領展大灣區品牌夥伴交流日』，提供了一個難得的機會，與粵港大灣區主要商戶的決策者及業務夥伴互動交流。透過分享香港以至內地的零售和餐飲文化的最新分析及市場趨勢，我們希望為品牌夥伴增值，促進互惠繁榮，助力大灣區高質量發展。」。

領展亦邀請了主要商戶包括大家樂集團（0341）、九毛九（9922）、美心集團、名創優品集團（9896）、眼鏡88集團、泡泡瑪特國際集團（9992）及湘辣辣的代表，參與小組討論環節，分享應對近期消費環境挑戰的策略。他們亦探討在進軍新市場時，如何與當地夥伴合作，迎合本地市場趨勢及消費者品味。在交流日的活動中，領展透過介紹別具特色的社區營造及資產提升項目，向商戶展現其資產管理的專業能力，以及為創建以社區為本並充滿活力的空間所作出的貢獻。