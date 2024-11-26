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道指升440點 伙標指創新高 美2年期10年期債息重回倒掛

美債息回軟，10年期債息跌幅3個月最大，美2年期10年期債息，重回倒掛，是逾兩個月首次，美3個月10年期債息續倒掛，逾兩周最闊，金龍指數、美股上升，道指創即市及收市新高，標指創新高，道指標指齊創兩個月最長連升。

交易員對特朗普挑選Scott Bessent為財長表示歡迎，押注這位對冲基金經理將把華爾街的思維方式運用到這一職位，軟化特朗普對全面減稅和貿易關稅的支持。收市後，特朗普表示他將向中國商品加徵10%的關稅。美國司法部就特朗普刑事案撤訴。高盛戰術專家預計美股本周將啟動年底漲勢，標普500指數有望上探6200點。美銀警告特朗普對華60%的關稅若成真，人民幣兌美元恐貶至8。

道瓊斯工業平均指數收漲440點，升幅1%，報44736點。標普500指數收漲18點，升幅0.31%，報5987點。納斯達克綜合指數收漲51點，或0.27%，報19054點。

聯合健康升2.53%，報605.83美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻91點，而英偉達跌4.18%，報136.02元，拖累道指36點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報232.87元，升1.3%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報167.65元，升1.75%，亞馬遜(美：AMZN)收市報201.45元，升2.19%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報565.11元，升1.06%，英偉達(美：NVDA)收市報136.02元，跌4.17%，微軟(美：MSFT)收市報418.79元，升0.42%，Tesla (美：TSLA)收市報338.59元，跌3.96%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.07%，報508點。德國DAX指數收漲0.43%，報19405點；法國CAC 40指數漲0.04%，報7257點；英國富時100指數收漲0.36%，報8291點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.45%，報6530點。

美國2年期債息曾跌最多2.54%，是11月1日後最大跌幅，當日跌幅為2.58%。低見4.2621厘，是11月19日4.2084厘後最低。收市報4.2685厘，是11月11日後收市新低，當日報4.2539厘。

美國10年期債息曾跌最多3.2%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.3%。低見4.2595厘，是11月6日4.2481厘後最低。收市報4.2731厘，是11月5日後收市新低，當日報4.2708厘。連跌2日，累計跌0.1487厘，對上一次連跌2日是11月19日。

美2年期10年期債息轉倒掛，低見2.215基點，是9月6日6.397基點後首次。收市報0.178基點，是9月5日後收市最闊，當日報1.865基點。連跌6日，累計跌13.369基點，對上一次連跌6日是6月18日。

美3個月10年期債息續倒掛，低見27.948基點，是11月6日30.182基點後最闊。收市報25.81基點，是11月5日後收市最闊，當日報26.559基點。連跌2日，累計跌12.821基點，對上一次連跌2日是11月19日。

金龍指數曾升最多0.84%，是11月20日後最大升幅，當日升幅為1.7%。高見6556.07點，是11月21日6617.01點後最高。收市報6530.48點，是11月21日後收市新高，當日報6591.82點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是11月7日。

道指曾升最多1.17%，是11月21日後最大升幅，當日升幅為1.41%。高見44815.67點，創紀錄新高。收報44736.57點，創收市價計新高。連升4日，累計升1467.63點，對上一次連升4日是9月24日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是11月11日。

標指曾升最多0.86%，是11月7日後最大升幅，當日升幅為0.92%。高見6020.75點，創紀錄新高。收市報5987.37點，是11月11日後收市新高，當日報6001.35點。連升6日，累計升116.75點，對上一次連升6日是9月16日。第1日陰燭。

納指曾升最多1.08%，是11月7日後最大升幅，當日升幅為1.68%。高見19208.68點，是11月14日19275.8點後最高。收市報19054.84點，是11月14日後收市新高，當日報19107.65點。連升3日，累計升88.7點，對上一次連升3日是11月7日。第1日陰燭。

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