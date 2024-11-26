特朗普發文稱，「我與中國就大量毒品（特別是芬太尼）被運往美國進行了多次談判，但沒有結果。中國代表告訴我，他們將對任何被發現這樣做的毒販實行最高刑罰，即死刑，但不幸的是，他們從未執行過，毒品正以前所未有的水平湧入我們國家，主要是通過墨西哥。在他們停止之前，我們將對中國進入美國的所有許多產品徵收高於任何附加關稅的額外 10% 關稅。感謝您對此事的關注」。

特朗普稱，「眾所周知，成千上萬的人湧入墨西哥和加拿大，使犯罪和毒品達到了前所未有的水平。現在，一支由數千人組成的來自墨西哥的大篷車似乎勢不可擋，試圖穿越我們目前開放的邊境。1月20日，作為我的眾多首批行政命令之一，我將簽署所有必要的文件，對墨西哥和加拿大進入美國的所有產品及其荒謬的開放邊境徵收25%的關稅。該關稅將一直有效，直到毒品，特別是芬太尼和所有非法外國人停止對我們國家的入侵！墨西哥和加拿大都有絕對的權利和力量輕鬆解決這個長期存在的問題。我們在此要求他們使用這種力量，在他們使用這種力量之前，是時候讓他們付出很大的代價了！」

離岸人民幣曾貶值最多0.36%，貶值至7.2728元，是7月30日7.2761元後最弱。美元/加元一度上漲1.3%，至1.4162加元，為2020年5月以來最高。美元/墨西哥披索漲2.2%，至20.7504披索。彭博社美元指數上漲0.6%。美匯指數曾升最多0.54%，高見107.399，是11月22日108.071後最高。

StoneX Financial外匯交易員Mingze Wu表示，「特朗普關稅的風險正在打壓風險情緒，美元被視為避險貨幣，墨西哥披索等受影響國家的貨幣遭受重創」，「這可能只是未來形勢的一個縮影」。

澳新銀行外匯研究主管Mahjabeen Zaman表示，特朗普關稅言論後，外匯市場出現廣泛的避險反應，「可能會看到美元暫時保持堅挺，市場會在短期內消化這一消息」，「不過我們不能完全忽略美元的年終季節性特點，可能會使美元漲勢小幅收斂。但總體傾向仍是對美元利好，儘管我認為很多已經體現在了當前價格中」。

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