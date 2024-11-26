個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.01%，折合報394.4元；阿里巴巴（9988）升2.94%，折合報83.25元；美團（3690）跌2.62%，折合報161.71元；匯控（0005）升1.19%，折合報72.35元；建行（0939）跌0.13%，折合報5.83元。

道期現跌0.207%；標期現跌0.25%；納期現跌0.27%。日本東證指數現跌1.23%；韓國KOSPI指數現跌0.63%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.36%。

VIX指數隔晚跌4.19%或0.64點，報14.6點。

紐油現跌0.37%或0.25美元，報68.68美元；布油現跌2.87%或2.16美元，報73.01美元；金價現跌0.14%或3.69美元，報2621.32美元；LME 銅期貨隔晚升0.86%或77.5美元，報9045.5美元。比特幣現升0.34%或319.47美元，報94033.98美元；美國10年期債息現升0.18%或0.0078厘，報4.2809厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，耀才證券金融（1428）、周大福（1929）、華住集團－Ｓ（1179）、六福集團（0590）、歐科雲鏈（1499）、百樂皇宮（2536）、VITASOY INT'L（0345）、知乎－Ｗ（2390）等。

恒汽（0708）獨董跳船，與公司出售資產存在分歧。

萊蒙（3688）以2.5億向第三方售九龍塘啟思正校地皮。

領展（0823）舉辦大灣區品牌夥伴交流日，匯聚逾120名商戶代表。

四環醫藥（0460）建議分拆軒竹生物來港上市。

Niraku（1245）中期盈利減少27%至4.51億日圓，中期息每股0.09日圓。

煤氣（0003）與A股佛燃能源簽協議，計劃融資100億人幣建綠色甲醇生産基地。

特海國際（9658）第三季轉3772萬美元。

華新手袋（2683）半年多賺29%，中期息連特別息共4仙。

經濟日報（0423）中期虧損擴大至3370萬，廣告收入跌22%。

舜宇光學（2382）行政總裁孫泱辭職，王文杰明起接任。

求伯君減持金山軟件（3888）。

Dynam（6889）中期盈利按年增16.9%，中期息2.5日圓按年持平。

彌明生活百貨（8473）半年盈利跌46%，中期息削半。

萬科（2202）據報尋求調整兩筆貸款條款。

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