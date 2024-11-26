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恒指低開96點 科指跌0.7% 續低於10天線

恒指今早低開96點或0.51%，報19054點，大市成交金額98億元；國指今早低開48點或0.72%，報6813點。恒生科技指數開市報4203點，跌0.74%。上升股份比例為5.92%，下跌為6.18%，無升跌為87.88%。

藍籌11隻升，46隻下跌，25隻無升跌。百威（1876）升0.55%，報7.3元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌3.33%，報59.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，18隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報15.24元，升1.46%；跌幅最大的是網易（9999）開市報129.4元，跌3.14%。

恒指續低於10天線(19466.74點)。科指續低於10天線(4329.5點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，耀才證券金融（1428）開市報2.19元，跌0.45%。

周大福（1929）開市報7元，跌0.99%。

華住集團－Ｓ（1179）無成交，報27.35元。

六福集團（0590）無成交，報15.2元。

歐科雲鏈（1499）開市報0.25元，跌1.96%。

百樂皇宮（2536）無成交，報4.15元。

VITASOY INT'L（0345）開市報9.97元，跌1.09%。

知乎－Ｗ（2390）無成交，報9.38元。

恒汽（0708）獨董跳船，與公司出售資產存在分歧。無成交，報0.241元。

萊蒙（3688）以2.5億向第三方售九龍塘啟思正校地皮。無成交，報0.54元。

領展（0823）舉辦大灣區品牌夥伴交流日，匯聚逾120名商戶代表。開市報33.05元，跌0.9%。

四環醫藥（0460）建議分拆軒竹生物來港上市。開市報0.68元，升1.49%。

Niraku（1245）中期盈利減少27%至4.51億日圓，中期息每股0.09日圓。無成交，報0.208元。

煤氣（0003）與A股佛燃能源簽協議，計劃融資100億人幣建綠色甲醇生産基地。開市報5.94元，升0.51%。

特海國際（9658）第三季轉3772萬美元。開市報13.32元，升0.91%。

華新手袋（2683）半年多賺29%，中期息連特別息共4仙。開市報0.475元，升4.4%。

經濟日報（0423）中期虧損擴大至3370萬，廣告收入跌22%。無成交，報0.79元。

舜宇光學（2382）行政總裁孫泱辭職，王文杰明起接任。開市報58.2元，跌1.19%。

求伯君減持金山軟件（3888）。開市報31.95元，無升跌。

Dynam（6889）中期盈利按年增16.9%，中期息2.5日圓按年持平。無成交，報3.21元。

彌明生活百貨（8473）半年盈利跌46%，中期息削半。無成交，報0.087元。

萬科（2202）據報尋求調整兩筆貸款條款。開市報6.05元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，義合控股（1662）創52周高，見2.9元，開市報2.9元，升4.32%；南旋控股（1982）創52周高，見0.88元，開市報0.88元，升1.15%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括友聯國際教育租賃（1563）低見0.201元，開市報0.201元，跌13.36%。

創52周低，嬴集團（0397）低見0.088元，開市報0.088元，跌2.22%。

異動股

上升異動股，包括，皓天財經集團（1260）開市報0.239元，升14.9%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.147元，升13.95%；珠光控股（1176）開市報0.124元，升11.71%；ＦＩ南方比特幣（7376）開市報5.525元，升11.44%；智雲健康（9955）開市報1.29元，升9.32%；亨泰（0197）開市報0.295元，升9.26%；新焦點（0360）開市報0.065元，升8.33%；飛道旅遊科技（8069）開市報0.044元，升7.32%；昊天國際建投（1341）開市報0.6元，升7.14%。

下跌異動股，包括，友聯國際教育租賃（1563）創上市新低，見0.201元，開市報0.201元，跌13.36%；百德國際（2668）開市報0.26元，跌11.86%；飛尚無煙煤（1738）開市報0.15元，跌10.71%；博雅互動（0434）開市報4.85元，跌6.55%；中達集團控股（0139）開市報0.015元，跌6.25%；藍港互動（8267）開市報0.64元，跌5.88%；汽車街（2443）開市報12.7元，跌5.51%；出門問問（2438）開市報0.79元，跌4.82%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報33.9元，跌4.72%；嘉實比特幣（3439）開市報11.66元，跌4.58%；倩碧控股（8367）開市報0.021元，跌4.55%。

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