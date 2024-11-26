恒指今早低開96點或0.51%，報19054點，大市成交金額98億元；國指今早低開48點或0.72%，報6813點。恒生科技指數開市報4203點，跌0.74%。上升股份比例為5.92%，下跌為6.18%，無升跌為87.88%。