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巴菲特寄語天下父母：簽署遺囑前 確保孩子理解箇中邏輯及責任

「股神」巴菲特再發長文，表示將向四個家族基金會捐贈約11.4億美元的巴郡（美：BRK.A）  股票，作為其近20年前做出的慈善承諾的一部分。

巴菲特一早表明自己反對「世襲財富」，會為3名子女留下巨額遺產，並承諾捐出其在巴郡累積的99%財富。巴菲特在文中表示，他已為其慈善信託任命了3名受託人，在其子女過世後繼續捐出他的財產。巴菲特的3名子女現在分別為71歲、69歲和66歲。惟巴菲特表示，這些繼任者目前還在候補名單上，他希望三個子女能夠親自分配我的全部資產。

「股神」：簽署遺囑前  聆聽孩子意見

巴菲特亦在文中與天下父母分享自己對撰寫遺囑時的想法。他認為，不論家庭是富或貧，「當你的孩子足夠成熟時，在你簽署遺囑之前，確保每個孩子都理解你的決定背後的邏輯，以及他們在你去世後將要承擔的責任。如果他們有任何問題或建議，請認真傾聽，並採納那些合理的意見。你不希望在你無法回答時，孩子們對遺囑的決定問「爲什麼」。

巴菲特又表示，自己每隔幾年就會修改一次遺囑，通常只是做一些小改動，並儘量保持簡單。他提到，自己與好友「芒格」見過很多家庭因遺囑的死後條款而分裂，因爲受益人對遺囑感到困惑，甚至憤怒，也見過一些富裕的父母在去世前與家人充分討論遺囑安排的例子，反而可讓家庭關係更爲親密。

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