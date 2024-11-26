港元現報7.7813元升值10點子，曾貶值最多17點子，報7.784元，亦曾升值最多11點子，報7.7812元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為450.46億元，較再上一日減12.58億元，總結餘是11月21日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.52點子至3.76941%，是11月19日後最高；1星期HIBOR升9.61點子至4.19714%，是10月31日後最高；2星期HIBOR升5.45點子至4.16655%，是10月31日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.31點子至4.34804%，是10月10日後最高；6個月期HIBOR升1.28點子至4.2%，是11月1日後最高；12個月期HIBOR升1.68點子至4.13077%，是11月15日後最高。

美元指數現報107.246升值0.429點或0.4%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8287%，維持不變。

對上一次維持不變。是2024年10月25日，當日利差報-0.7199%。

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