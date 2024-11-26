moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息全線向上 1個月HIBOR逾三周高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升3.42點子至4.165%，是11月1日後最高，當日報4.21566%。對上一次由跌轉升是11月21日，當日拆息報4.13149%。

港元現報7.7813元升值10點子，曾貶值最多17點子，報7.784元，亦曾升值最多11點子，報7.7812元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為450.46億元，較再上一日減12.58億元，總結餘是11月21日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.52點子至3.76941%，是11月19日後最高；1星期HIBOR升9.61點子至4.19714%，是10月31日後最高；2星期HIBOR升5.45點子至4.16655%，是10月31日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.31點子至4.34804%，是10月10日後最高；6個月期HIBOR升1.28點子至4.2%，是11月1日後最高；12個月期HIBOR升1.68點子至4.13077%，是11月15日後最高。

美元指數現報107.246升值0.429點或0.4%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8287%，維持不變。

對上一次維持不變。是2024年10月25日，當日利差報-0.7199%。

其他報道

加拿大：每天都與美國密切合作打擊芬太尼

中歐電動車關稅談判據報進展甚微

加州擬推電動車補貼 不包Tesla

歐盟提議制裁協助俄羅斯開戰之中國企業

高通收購英特爾興趣據報已下降

巴菲特寄語天下父母：簽署遺囑前 確保孩子理解箇中邏輯及責任

中證報：第三季派息上市公司數量創新高

ING宋林：關稅起因芬太尼 表明還有談判空間

民航局：10月國際線客運量恢復至2019年同期96%

人民幣兌美元中間價偏強484個點 連續十日顯著偏強 匯價見近4個月最弱

特朗普稱上任後將向中國加徵關稅 A股三大指數低開 人行淨投放110億人幣

恒指低開96點 科指跌0.7% 續低於10天線

港股ADR升114點 夜期高水94點 周大福、六福、耀才等業績

特朗普：將對中國商品加徵10%關稅 墨、加徵25% 離岸人幣貶值見4個月最弱

道指升440點 伙標指創新高 美2年期10年期債息重回倒掛

北水增持海昌海洋公園 減持融創中國