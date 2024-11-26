基建零售債可在二手市場買賣，將於12月17日發行，18日在港交所上市。市民可經配售銀行、證券行和中央結算公司認購，為了讓更多市民可以參與計劃，是次最高配發金額為每名投資者100萬元，即最多只能獲配發100手債券。若今次發債加碼至250億元，連同早前政府發行的銀債，政府將可透過零售債券從市民集資800億元。

多間銀行及券商紛推基建債認購優惠，詳情如下：

匯豐

客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交認購申請「基礎建設零售債券」，並可獲豁免共八項收費，包括：認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、提早贖回債券費、由其他銀行轉入至匯豐費用、由其他經紀行轉入至匯豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統（CMU）與中央結算及交收系統（CCASS）之間）。

中銀

豁免投資者認購及持有基礎建設零售債券的所有相關費用。

渣打

為客戶提供多項基礎建設零售債券收費豁免，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、贖回到期債券費、賣出債券費及將債券轉至渣打股票投資戶口的費用。客戶可透過網上銀行及分行遞交認購申請。

創興銀行

推出7項基礎建設零售債券費用豁免優惠，包括認購手續費（只適用於一手巿場）、託管費、代收利息費、到期贖回費、提前贖回費、債券轉入費（由其他銀行／證券經紀轉至該行）、債券轉出費（由該行轉至其他銀行／證券經紀）。合資格客戶可於認購期內親臨分行或透過創興流動理財申請認購。

信銀國際

推出「七免」優惠，豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

華僑銀行香港

推出8項基礎建設零售債券費用豁免優惠，合資格客戶透過華僑銀行香港任何分行或網上銀行申請認購基礎建設零售債券，可豁免認購手續費、託管費、代收利息費、提前贖回費、轉入費、轉出費、到期贖回費、轉換至股票戶口費。

上海商業銀行

推出「10免」優惠，包括認購手續費、保管費、代收利息費、轉倉費、場外二手市場交易費、到期贖回費、以股票形式存入之費用、以債券形式存入之費用，以及新證券客戶特享的經港交所交易平台買入及沽出之經紀佣金。

大新銀行

推出「9免」優惠，包括認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、二手買入手續費（經債券戶口）、二手賣出手續費（經債券戶口）、轉出費（轉出至其他銀行）及轉倉費（轉倉至該行之證券戶口）。

工銀亞洲

推出認購基建零售債八大費用豁免優惠，包括認購手續費、提早贖回費，以及沽出經紀費等。

耀才證券

為所有新舊客戶提供13免優惠，包括全數利息、按金、認購手續費、買賣佣金、存入費、存倉費、平台費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、提早贖回費及代收股息手續費全免。

致富證券

提供「11免」優惠，包括免去現金認購手續費、孖展認購手續費、孖展利息(提供1到10手九成孖展認購，額滿即止)、孖展按金(提供1至10手十成免息孖展認購，適用於新客戶)、存入費、代收股息費、平台費、存倉費 、託管費、到期贖回費及不動戶費。致富同時提供額外優惠，客戶於推廣期內使用致富的現金認購服務即送30元7-11便利店現金券，名額有限，先到先得。

富途證券

提供最高11項費用全免優惠。減免費用包含：認購手續費、申請手續費、暗盤交易佣金、暗盤交易平台使用費、上市交易佣金（一世免佣者適用）、託管費、轉入費、代收利息手續費、不動戶費、 存倉費 、到期贖回費。

其他報道

加拿大：每天都與美國密切合作打擊芬太尼

中歐電動車關稅談判據報進展甚微

加州擬推電動車補貼 不包Tesla

歐盟提議制裁協助俄羅斯開戰之中國企業

高通收購英特爾興趣據報已下降

巴菲特寄語天下父母：簽署遺囑前 確保孩子理解箇中邏輯及責任

中證報：第三季派息上市公司數量創新高

ING宋林：關稅起因芬太尼 表明還有談判空間

民航局：10月國際線客運量恢復至2019年同期96%

人民幣兌美元中間價偏強484個點 連續十日顯著偏強 匯價見近4個月最弱

特朗普稱上任後將向中國加徵關稅 A股三大指數低開 人行淨投放110億人幣

恒指低開96點 科指跌0.7% 續低於10天線

港股ADR升114點 夜期高水94點 周大福、六福、耀才等業績

特朗普：將對中國商品加徵10%關稅 墨、加徵25% 離岸人幣貶值見4個月最弱

道指升440點 伙標指創新高 美2年期10年期債息重回倒掛

北水增持海昌海洋公園 減持融創中國