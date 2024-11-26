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美國議員稱：香港已成為非法行為「全球領導者」 質疑對港政策是否仍合適

彭博社報道，美國眾議院中國事務專責委員會負責人向美國財政部長耶倫致函，自中國2020年年中對香港實施國安法以來，香港從值得信賴的全球金融中心，轉變為中國、伊朗、俄羅斯和朝鮮專制軸心深化的關鍵參與者。港府未回覆該社尋求評論的請求。

這封信由該委員會主席、眾議員John Moolenaar和民主黨高層Raja Krishnamorthi簽署。他們還提到，這一轉變引發了對「美國對香港特別是金融和銀行業的長期政策是否合適」的質疑。

兩人在信中表示，香港已成為非法行為的「全球領導者」，例如：讓俄羅斯獲得被禁止獲取的西方技術；成立幌子公司，購買被禁的伊朗石油；幫助處理來自俄羅斯的黃金貿易；經營與朝鮮進行非法貿易的船隻。

華爾街日報亦引述一項研究稱，去年從香港運往俄羅斯的商品中，約有四成在美國和歐洲用來關注制裁執行的「共同高度優先」清單上。信中提到，這些物品包括俄羅斯在烏克蘭戰爭中最需要的半導體和其他技術。

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