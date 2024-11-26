彭博社報道，美國眾議院中國事務專責委員會負責人向美國財政部長耶倫致函，自中國2020年年中對香港實施國安法以來，香港從值得信賴的全球金融中心，轉變為中國、伊朗、俄羅斯和朝鮮專制軸心深化的關鍵參與者。港府未回覆該社尋求評論的請求。
這封信由該委員會主席、眾議員John Moolenaar和民主黨高層Raja Krishnamorthi簽署。他們還提到，這一轉變引發了對「美國對香港特別是金融和銀行業的長期政策是否合適」的質疑。
兩人在信中表示，香港已成為非法行為的「全球領導者」，例如：讓俄羅斯獲得被禁止獲取的西方技術；成立幌子公司，購買被禁的伊朗石油；幫助處理來自俄羅斯的黃金貿易；經營與朝鮮進行非法貿易的船隻。
華爾街日報亦引述一項研究稱，去年從香港運往俄羅斯的商品中，約有四成在美國和歐洲用來關注制裁執行的「共同高度優先」清單上。信中提到，這些物品包括俄羅斯在烏克蘭戰爭中最需要的半導體和其他技術。
其他報道
基建零售債丨今日起可認購 保底息3.5厘 一文睇清銀行券商優惠！
人民幣兌美元中間價偏強484個點 連續十日顯著偏強 匯價見近4個月最弱
特朗普稱上任後將向中國加徵關稅 A股三大指數低開 人行淨投放110億人幣
港股ADR升114點 夜期高水94點 周大福、六福、耀才等業績
特朗普：將對中國商品加徵10%關稅 墨、加徵25% 離岸人幣貶值見4個月最弱