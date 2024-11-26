特朗普揚言將對中、墨、加商品加徵關稅，美匯續高於107，新興市場貨幣偏軟，日韓台股下跌，雖然人民幣貶值再見近4個月最弱，以及有美國議員稱質疑對港政策是否仍合適，不過，A股港股仍逆市上升。
恒指今早低開96點，高位升144點，低位跌96點，高低波幅241點。上升股份比例為27.08%，下跌為23.72%，無升跌為49.18%。
恒指半日升93點或0.49%，報19244點，大市成交金額723億元；國指升28點或0.41%，報6890點。恒生科技指數收報4253點，升0.43%。
藍籌股成交金額311.59億元，佔大市成交43.09%；科指成份股成交金額203.67億元，佔大市成交28.17%；國指成份股成交金額275.43億元，佔大市成交38.09%。
24隻雙櫃台股，總成交0.46億元人民幣，相當於約0.49億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少21.22%，至81.41億元，佔大市成交11.24%。牛熊證成交金額34.26億元，減少32.59%；窩輪成交金額47.15億元，減少10.22%。
藍籌48隻升，26隻下跌，8隻無升跌。金沙中國（1928）升4.15%，收報19.56元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌5.76%，收報58.05元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股16隻升，12隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報82.35元，升5.78%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報35.95元，跌4.26%。
恒指續低於10天線(19485.76點)。科指續低於10天線(4334.45點)。
北水南下合計淨流入35.46億元，較上日增加195.05%，淨流入金額是11月21日46.65億元後最多。北水連續第9日流入，累計流入536.53億元，對上一次連續9日淨流入是7月8日。北水本月累計流入1053.42億元，按月增加25.68%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第17個月流入。
傳收購英國泰晤士水務 長建（1038）：不予置評。收報53.95元，無升跌。
特朗普：將對中國商品加徵10%關稅 墨、加徵25%。
東方海外（0316）收報101.9元，跌2.3%。
創科實業（0669）收報105.8元，跌0.94%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，耀才證券金融（1428）收報2.19元，跌0.45%。
周大福（1929）收報7.1元，升0.42%。
華住集團－Ｓ（1179）收報27.1元，跌0.91%。
六福集團（0590）收報15.1元，跌0.66%。
歐科雲鏈（1499）收報0.235元，跌7.84%。
百樂皇宮（2536）收報4.15元，無升跌。
VITASOY INT'L（0345）收報9.97元，跌1.09%。
知乎－Ｗ（2390）收報8.95元，跌4.58%。
恒汽（0708）獨董跳船，與公司出售資產存在分歧。收報0.238元，跌1.24%。
萊蒙（3688）以2.5億向第三方售九龍塘啟思正校地皮。收報0.54元，無升跌。
領展（0823）舉辦大灣區品牌夥伴交流日，匯聚逾120名商戶代表。收報33.8元，升1.35%。
四環醫藥（0460）建議分拆軒竹生物來港上市。收報0.7元，升4.48%。
Niraku（1245）中期盈利減少27%至4.51億日圓，中期息每股0.09日圓。收報0.198元，跌4.81%。
煤氣（0003）與A股佛燃能源簽協議，計劃融資100億人幣建綠色甲醇生産基地。收報5.92元，升0.17%。
特海國際（9658）第三季轉3772萬美元。收報12.8元，跌3.03%。
華新手袋（2683）半年多賺29%，中期息連特別息共4仙。創52周高，見0.5元，收報0.49元，升7.69%。
經濟日報（0423）中期虧損擴大至3370萬，廣告收入跌22%。收報0.8元，升1.27%。
舜宇光學（2382）行政總裁孫泱辭職，王文杰明起接任。收報57.95元，跌1.61%。
求伯君減持金山軟件（3888）。收報31.55元，跌1.25%。
Dynam（6889）中期盈利按年增16.9%，中期息2.5日圓按年持平。收報3.21元，無升跌。
彌明生活百貨（8473）半年盈利跌46%，中期息削半。收報0.087元，無升跌。
萬科（2202）據報尋求調整兩筆貸款條款。收報6.15元，升1.65%。
破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見63.9元，收報61.8元，升8.61%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見1.88元，收報1.66元，跌5.68%；龍蟠科技（2465）創上市新高，見7.68元，收報6.63元，升3.59%；一脈陽光（2522）創上市新高，見52元，收報50.85元，升0.3%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見12.06元，收報11.96元，升2.22%；康方生物（9926）創上市新高，見77.8元，收報76.9元，升0.13%；國富氫能（2582）創上市新高，見105.2元，收報104.6元，跌0.29%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見19.93元，收報19.72元，跌0.7%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1047.45元，收報1047.45元，升0.38%；國泰航空（0293）創52周高，見9.6元，收報9.6元，升2.78%；裕元集團（0551）創52周高，見17.48元，收報17.46元，升3.93%；南京熊貓電子股份（0553）創52周高，見4.66元，收報3.71元，跌15.3%；大眾金融控股（0626）創52周高，見2.13元，收報2.1元，升14.13%；中國南方航空股份（1055）創52周高，見4元，收報3.75元，升1.63%；百福控股（1488）創52周高，見1.1元，收報1.1元，升1.85%；義合控股（1662）創52周高，見2.93元，收報2.79元，升0.36%；南旋控股（1982）創52周高，見0.91元，收報0.89元，升2.3%；瑞聲科技（2018）創52周高，見37元，收報36.35元，跌0.68%；健倍苗苗（2161）創52周高，見1.74元，收報1.7元，升1.19%。
14隻股份創上市新低，其中十隻包括，中能控股（0228）低見0.056元，收報0.06元，升3.45%；PALADIN（0495）低見0.01元，收報0.012元，跌40%；北大資源（0618）低見0.126元，收報0.132元，跌0.75%；北海康成－Ｂ（1228）低見0.112元，收報0.156元，升5.41%；華油能源（1251）低見0.135元，收報0.14元，無升跌；俊知集團（1300）低見0.275元，收報0.285元，無升跌；樂氏國際控股（1529）低見0.227元，收報0.29元，跌4.92%；友聯國際教育租賃（1563）低見0.201元，收報0.228元，跌1.72%；鴻盛昌資源（1850）低見0.146元，收報0.15元，跌6.83%；金石控股集團（1943）低見0.082元，收報0.086元，跌4.44%。
31隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.6元，收報6.6元，跌0.45%；結好控股（0064）低見0.127元，收報0.127元，跌0.78%；信和置業（0083）低見7.54元，收報7.56元，跌0.53%；王氏國際（0099）低見1.01元，收報1.15元，升3.6%；冠忠巴士集團（0306）低見1.35元，收報1.41元，無升跌；嬴集團（0397）低見0.088元，收報0.092元，升2.22%；未來世界控股（0572）低見0.53元，收報0.59元，升1.72%；金源發展國際實業（0677）低見0.385元，收報0.385元，跌1.28%；利亞零售（0831）低見0.43元，收報0.43元，跌1.15%；香港科技探索（1137）低見1.38元，收報1.39元，跌1.42%。
異動股
上升異動股，包括，海納星空科技（8297）收報0.041元，升24.24%；艾迪康控股（9860）收報7.95元，升24.22%；中旭未來（9890）收報8.76元，升23.38%；國茂控股（8428）收報0.34元，升21.43%；東吳水泥（0695）收報2.31元，升17.86%；心泰醫療（2291）收報19.86元，升17.65%；中國金石（1380）收報0.134元，升16.52%；辰罡科技（8131）收報0.093元，升16.25%；皓天財經集團（1260）收報0.241元，升15.87%；飲食天王（環球）（8619）收報0.055元，升14.58%；天平道合（8403）收報0.88元，升14.29%。
下跌異動股，包括，PALADIN（0495）創上市新低，見0.01元，收報0.012元，跌40%；冠轈控股（1872）收報0.73元，跌25.51%；格林國際控股（2700）收報0.4元，跌20%；普天通信集團（1720）收報0.063元，跌17.11%；中國智能健康（0348）收報0.079元，跌16.84%；奇點國峰（1280）收報1.73元，跌16.43%；景瑞（1862）收報0.042元，跌16%；大中華控股（0021）收報0.101元，跌15.83%；南京熊貓電子股份（0553）創52周高，見4.66元，收報3.71元，跌15.3%；海峽石油化工（0852）收報0.151元，跌15.17%。
其他報道
美國議員稱：香港已成為非法行為「全球領導者」 質疑對港政策是否仍合適
基建零售債丨今日起可認購 保底息3.5厘 一文睇清銀行券商優惠！
人民幣兌美元中間價偏強484個點 連續十日顯著偏強 匯價見近4個月最弱
特朗普稱上任後將向中國加徵關稅 A股三大指數低開 人行淨投放110億人幣
港股ADR升114點 夜期高水94點 周大福、六福、耀才等業績
特朗普：將對中國商品加徵10%關稅 墨、加徵25% 離岸人幣貶值見4個月最弱