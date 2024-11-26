維他奶（0345）公布，截至今年9月底止中期盈利1.71億元，按年增長5%，EBITDA（利息收入、融資成本、所得稅、折舊及攤銷費用前盈利）錄4.96億元，升18%。每股盈利15.9仙，派中期息每股4仙，較去年同期多1.9倍。
期內收入升2%至34.43億元，以港幣計算，集團毛利率上升1.1個百分點至51.6%，主要由於原材料價格降低及生產程序優化效益。
按市場劃分，中國內地線上/線下組合優化及生產程序優化效益使銷售穩定，因此經營溢利以港幣計算錄得15%顯著增長。
香港業務方面，由於收入持續增長及原材料價格降低，經營溢利增長44%。澳洲及新西蘭重新建立可持續生產平台後，恢復收入增長，強化市場地位。至於新加坡市場，期內豆腐業務收入增加，經營虧損減少。
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