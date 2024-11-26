在9月24日支持政策出台後，30大城市的平均銷售比政策出台前高出34%，當中一線城市跑出，增長53%，三線城市增長37%及二線城市增長22%。

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，在中央政治局要求為房地產市場「止跌回穩」的強大政策支持下，數據反映了政策支持的正面影響，然而同時三線城市的銷售動能看來正在減弱，或與這些小城市經濟疲弱及人口流出的原因有關。

整體而言，決策者救市的態度堅定，相信中國的房地產銷售量將自2021年高峰下滑50%以後，料在2025將錄得首次的正增長。

選股方面，該行依然偏好國企內房股，如中海外（0688）、華潤置地（1109）或優質民企內房，如龍湖（0960）。該行不建議推薦一些在重組中並面對流動性問題的房企。

同時，該行認為物管股作為主要衍生行業，將會受益於房地產行業穩定，看好華潤萬象（1209）、保利物業（6049）、中海物業（2669）及永升（1995）。

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