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HGC環電菲律賓推數據中心互聯解決方案

HGC 環電（「HGC 環電」或「集團」）宣布，在菲律賓推出數據中心互聯（「DCI」）解決方案，連接當地8個數據中心，進一步推進集團在東南亞地區的電訊基礎建設發展，實踐網絡共享理念。

項目採用國際高標準的光纖防斷技術「水平導向鑽掘」（Horizontal Directional Drilling）技術，確保更穩定及低干擾的網絡連接。

HGC環電表示，自2020年開始推行網絡共享理念，在菲律賓建設共享骨幹網絡，供當地電訊公司共同使用，以降低成本並提升服務水平。

DCI服務其中一大特點是減少數據中心連接的節點，提供數據中心之間的直接連接，實現低延遲和減低意外故障。HGC環電的高端DCI服務在數據中心之間建立快速可靠的專線路徑，確保數據傳輸流暢且低延遲。DCI服務亦延續了集團共享網絡基礎設施模式，助力電訊公司降低投資成本，並提升其服務組合。

菲律賓的DCI集群將與HGC環電於香港、新加坡、馬來西亞和泰國的DCI集群連接，形成統一的連接網絡，並將擴展至更多東南亞國家，以應付最新的科技趨勢。這一擴展將顯著提升菲律賓的數碼能力，提升其作為新興國際網絡樞紐的地位。

HGC環電集團行政總裁郭詠邦表示，很高興宣布推出DCI服務，以全力支持菲律賓數碼轉型進程。HGC環電一直致力於擴展東南亞地區的業務，並在近年深化在菲律賓的發展佈局。菲律賓作為全球增長最快的樞紐之一，HGC環電將持續加強在該地區的投資，包括繼續投入電訊基礎設施建設，推動以AI驅動的ICT服務，全面提升菲律賓各行各業的數碼能力，加速當地的數碼化進程。