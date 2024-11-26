張建泰表示，如果採取「升級降級(escalate to deescalate)」的談判策略，實際關稅漲幅甚至可能低於10%。值得注意的是，關稅並不是從貿易伙伴那裡獲得額外收入的零成本工具，而是有限制，可能導致國內通貨再膨脹和報復措施。

張建泰表示，由於對資本外流和悲觀增長前景的擔憂，預計中國不會允許人民幣按比例貶值來應對關稅。迄今為止，人行透過將人民幣中間價限制在7.2水平以下，對匯價提供支持。儘管離岸人民幣流動性狀況緩解，但如果離岸人民幣與在岸人民幣利差擴大，流動性狀況可能會再次收緊。在明年初關稅至少上調10%的情况下，中國刺激措施的任何調整都值得關注。如果關稅促使政策制定者推出更快、更大規模的刺激計劃，預計年底前人民幣市場將出現更多雙向波動。人行潛在的降準（RRR）（25個基點或50個基點）以及中央經濟工作會議促進增長政策的討論將成為焦點。維持人民幣匯率今年底將在7.2至7.3之間波動的觀點。

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