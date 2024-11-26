恒指今早低開96點，高位升144點，低位跌96點，高低波幅241點。上升股份比例為28.89%，下跌為33.72%，無升跌為37.38%。

恒指收市升8點或0.04%，報19159點，大市成交金額1222億元，較上日減少33.27%，是11月21日1192.68億元成交後最少；國指跌10點或0.16%，報6851點。恒生科技指數收報4221點，跌0.31%。

藍籌股成交金額555.78億元，佔大市成交45.48%；科指成份股成交金額351.69億元，佔大市成交28.77%；國指成份股成交金額483.28億元，佔大市成交39.54%。

24隻雙櫃台股，總成交0.61億元人民幣，相當於約0.66億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.62%，至89.27億元，佔大市成交7.3%。牛熊證成交金額39.53億元，減少22.22%；窩輪成交金額49.74億元，減少5.28%。

藍籌35隻升，44隻下跌，3隻無升跌。金沙中國（1928）升3.83%，收報19.5元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌4.38%，收報58.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，19隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報81.1元，升4.17%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報35.45元，跌5.59%。

恒指續低於10天線(19477.22點)。科指續低於10天線(4331.31點)。

北水南下合計淨流入68.65億元，較上日增加471.14%，淨流入金額是11月18日135.51億元後最多。北水連續第9日流入，累計流入569.72億元，對上一次連續9日淨流入是7月8日。北水本月累計流入1086.6億元，按月增加29.64%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第17個月流入。

三大指數表現

恒指曾低見19054.4點，是9月24日18532.28點後最低。曾升最多0.76%，是11月19日後最大升幅，當日升幅為0.93%。高見19295.75點，是11月25日19351.06點後最高。今日收市報19159.2點，是11月22日後收市新高，當日報19229.97點。

科指收市報4221.99點，是9月26日後收市新低，當日報4209.71點。連跌4日，累計跌191.09點，對上一次連跌4日是11月13日。

國指曾跌最多0.71%，低見6813.44點，是9月26日6783.64點後最低。今日收市報6851.56點，是9月25日後收市新低，當日報6765.6點。連跌4日，累計跌239.3點，對上一次連跌4日是10月17日。

午後消息股表現

小米（1810）研發晶片 料2025年量產。收報27.2元，跌4.23%。

金輝集團（0137）附屬Jinhui Shipping第三季轉賺756萬美元。收報0.68元，升4.62%。

知行汽車（1274）折讓13%配股 半日跌2.5%。收報19.02元，跌6.07%。

維他奶（0345）半年多賺5% 中期息增1.9倍至4仙。收報9.74元，跌3.37%。

今早及隔晚消息股表現

傳收購英國泰晤士水務 長建（1038）：不予置評。收報54.2元，升0.46%。

特朗普：將對中國商品加徵10%關稅 墨、加徵25%。

東方海外（0316）收報102.4元，跌1.82%。

創科實業（0669）收報105.6元，跌1.12%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，耀才證券金融（1428）收報2.16元，跌1.82%。

周大福（1929）收報6.86元，跌2.97%。

華住集團－Ｓ（1179）收報26.9元，跌1.65%。

六福集團（0590）收報14.84元，跌2.37%。

歐科雲鏈（1499）收報0.231元，跌9.41%。

百樂皇宮（2536）收報4.15元，無升跌。

VITASOY INT'L（0345）收報9.74元，跌3.37%。

知乎－Ｗ（2390）收報9.27元，跌1.17%。

恒汽（0708）獨董跳船，與公司出售資產存在分歧。收報0.238元，跌1.24%。

萊蒙（3688）以2.5億向第三方售九龍塘啟思正校地皮。收報0.54元，無升跌。

領展（0823）舉辦大灣區品牌夥伴交流日，匯聚逾120名商戶代表。收報33.7元，升1.05%。

四環醫藥（0460）建議分拆軒竹生物來港上市。收報0.72元，升7.46%。

Niraku（1245）中期盈利減少27%至4.51億日圓，中期息每股0.09日圓。收報0.211元，升1.44%。

煤氣（0003）與A股佛燃能源簽協議，計劃融資100億人幣建綠色甲醇生産基地。收報5.9元，跌0.17%。

特海國際（9658）第三季轉3772萬美元。收報12.72元，跌3.64%。

華新手袋（2683）半年多賺29%，中期息連特別息共4仙。創52周高，見0.5元，收報0.48元，升5.49%。

經濟日報（0423）中期虧損擴大至3370萬，廣告收入跌22%。收報0.79元，無升跌。

舜宇光學（2382）行政總裁孫泱辭職，王文杰明起接任。收報57.4元，跌2.55%。

求伯君減持金山軟件（3888）。收報31元，跌2.97%。

Dynam（6889）中期盈利按年增16.9%，中期息2.5日圓按年持平。收報3.25元，升1.25%。

彌明生活百貨（8473）半年盈利跌46%，中期息削半。收報0.087元，無升跌。

萬科（2202）據報尋求調整兩筆貸款條款。收報6.08元，升0.5%。

破頂股表現

破頂股包括，錦藝集團控股（0565）創上市新高，見1.29元，收報1.27元，升27%；趣致集團（0917）創上市新高，見63.9元，收報58.9元，升3.51%；同源康醫藥－Ｂ（2410）創上市新高，見38.5元，收報37.8元，升20.96%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見1.88元，收報1.56元，跌11.36%；龍蟠科技（2465）創上市新高，見7.68元，收報6.96元，升8.75%；一脈陽光（2522）創上市新高，見52.5元，收報51.95元，升2.47%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見12.06元，收報11.96元，升2.22%；康方生物（9926）創上市新高，見78.1元，收報76.85元，升0.07%；國富氫能（2582）創上市新高，見106.7元，收報99.9元，跌4.77%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9019.05元，收報9019.05元，升0.02%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見19.93元，收報19.72元，跌0.7%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1047.45元，收報1047.4元，升0.38%；Ａ都會電子支付（3412）創上市新高，見9.65元，收報9.65元，升1.26%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1158.65元，收報1158.65元，升0.02%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1075.1元，收報1075.1元，升0.01%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1061.25元，收報1061.25元，升0.16%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見7799.55元，收報7799.55元，升0.24%；國泰航空（0293）創52周高，見9.63元，收報9.55元，升2.25%；卡森國際（0496）創52周高，見0.35元，收報0.34元，無升跌；裕元集團（0551）創52周高，見17.48元，收報17.02元，升1.31%；南京熊貓電子股份（0553）創52周高，見4.66元，收報3.39元，跌22.6%；大眾金融控股（0626）創52周高，見2.13元，收報2.07元，升12.5%；中國唐商（0674）創52周高，見0.205元，收報0.196元，升4.26%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.165元，收報0.165元，無升跌；中國南方航空股份（1055）創52周高，見4元，收報3.76元，升1.9%；中國天保集團（1427）創52周高，見0.35元，收報0.315元，升8.62%；百福控股（1488）創52周高，見1.12元，收報1.1元，升1.85%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，中能控股（0228）低見0.056元，收報0.06元，升3.45%；PALADIN（0495）低見0.01元，收報0.012元，跌40%；北大資源（0618）低見0.126元，收報0.127元，跌4.51%；嘉藝控股（1025）低見0.315元，收報0.35元，升2.94%；北海康成－Ｂ（1228）低見0.112元，收報0.13元，跌12.16%；華油能源（1251）低見0.135元，收報0.15元，升7.14%；俊知集團（1300）低見0.275元，收報0.28元，跌1.75%；樂氏國際控股（1529）低見0.227元，收報0.28元，跌8.2%；友聯國際教育租賃（1563）低見0.201元，收報0.228元，跌1.72%；齊屹科技（1739）低見0.191元，收報0.193元，跌5.85%。

49隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.58元，收報6.58元，跌0.75%；結好控股（0064）低見0.127元，收報0.128元，無升跌；信和置業（0083）低見7.51元，收報7.51元，跌1.18%；王氏國際（0099）低見1.01元，收報1.15元，升3.6%；英皇國際（0163）低見0.21元，收報0.225元，跌2.17%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.52元，跌1.89%；和記電訊香港（0215）低見0.93元，收報0.94元，升1.08%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.8元，收報0.85元，跌5.56%；永發置業（0287）低見3.23元，收報3.23元，跌2.12%；冠忠巴士集團（0306）低見1.35元，收報1.41元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，工蓋有限公司（1421）收報0.219元，升46%；錦藝集團控股（0565）創上市新高，見1.29元，收報1.27元，升27%；世紀建業（0079）收報0.124元，升26.53%；艾迪康控股（9860）收報8元，升25%；東光化工（1702）收報2.01元，升24.84%；百德國際（2668）收報0.365元，升23.73%；東吳水泥（0695）收報2.4元，升22.45%；萬馬控股（6928）收報0.083元，升22.06%；同源康醫藥－Ｂ（2410）創上市新高，見38.5元，收報37.8元，升20.96%；弘陽服務（1971）收報0.59元，升20.41%；中旭未來（9890）收報8.5元，升19.72%。

下跌異動股，包括，PALADIN（0495）創上市新低，見0.01元，收報0.012元，跌40%；海峽石油化工（0852）收報0.127元，跌28.65%；MATRIX HOLDINGS（1005）收報0.57元，跌25.97%；南京熊貓電子股份（0553）創52周高，見4.66元，收報3.39元，跌22.6%；普天通信集團（1720）收報0.059元，跌22.37%；中國宏光（8646）收報0.355元，跌20.22%；格林國際控股（2700）收報0.4元，跌20%；中油潔能控股（1759）收報0.465元，跌18.42%；光尚文化控股（8082）收報0.05元，跌18.03%；藍港互動（8267）收報0.56元，跌17.65%；中國智能健康（0348）收報0.079元，跌16.84%。

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