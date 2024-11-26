香港存款保障委員會（存保會）公布今年香港人「儲蓄安全感」指標調查結果，調查於8月23日至10月7日進行，訪問1001名18歲或以上的香港人。今年每人每月的平均儲蓄金額9800元，較去年增8.89%，再創調查以來新高，每人每月平均儲蓄可達1萬元或以上的受訪者佔四成，較去年增加六個百分點。相對於本港每人月入平均2.2萬元，儲蓄率高達45%，相對收入用於消費的比例減少，會中大亞太研究所（執行）鄭宏泰指當經濟未來有一定不確定性，華人社會會傾向減少消費，現時市民對經濟仍有憂慮，較難刺激消費，香港消費疫後消費並非急促反彈。不過市民儲蓄增加，也反映了市民收入增加，就業機會高，整體偏向正面。
調查顯示，按維持一年的生活水平，港人今年認為平均需要擁有103萬港元儲蓄或流動資金，方能獲足夠安全感，較去年的108萬微跌近半成。鄭宏泰指當有危機時對未來安全感要求上升，現時危機過去使會有所減少。此外，逾六成七受訪者有儲蓄習慣，比例與去年相若。在銀行存款利率仍高企，投資環境亦波動之際，受訪者儲蓄方式仍以銀行活期或定期儲蓄為主，比例高達近八成，較去年多近五個百分點。鄭宏泰認為，未來減息會推動消費和投資、擴張生意，都是正面現象。
繼2019年後，今年調查再次就準退休人士（50至65歲在職人士）進行深入意見調查，藉以對比有關組別在儲蓄習慣上的變化。本年度調查發現，每人平均需要擁有545萬元儲蓄才有足夠的「安全感」，以作退休之用。有儲蓄習慣的準退休人士比例超過八成，較2019年有顯著上升，增加約10個百分點，每人每月平均儲蓄金額為9600元，比2019年的9900元微跌3個百分點。準退休人士平均計劃退休年齡為64歲，三成六準備在65歲至69歲退休。惟現時物價持續上漲，若儲備不足，受訪的準退休人士會傾向通過兼職工作（34%）、節省支出（17%）及延後退休（17%）等方式維持生活穩定。
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