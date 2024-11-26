十月份商品整體出口貨值為3,930億元，按年升3.5%；商品進口貨值為4,240億元，按年4.5%。十月錄得有形貿易逆差310億元，相等於商品進口貨值的7.3%。

首十個月的商品整體出口貨值按年升9.9%；商品進口貨值上升6.8%。首十個月錄得有形貿易逆差3,017億元，相等於商品進口貨值的7.5%。

月內輸往亞洲的整體出口貨值上升5.3%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是菲律賓（升36.1%）、越南（升31.3%）、泰國（升21.8%）、馬來西亞（升20.8%）和中國內地（內地）（升8.6%）。另一方面，輸往印度（跌34.3%）和韓國（跌15.0%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升32.4%）、美國（升23.1%）、菲律賓（升21.7%）、台灣（升18.2%）、新加坡（升15.6%）和內地（升2.6%）。另一方面，來自泰國（跌19.8%）的進口貨值則錄得跌幅。

政府發言人表示， 展望未來，全球經濟不明朗因素增加，以及貿易磨擦有可能升溫，將會為香港的出口表現帶來挑戰，但內地多項提振經濟措施應能支持對香港貨物出口的需求。

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