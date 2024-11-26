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談及羅友禮或家族會否增持維他奶股份時，羅友禮表示，認為股價仲有好多發展空間，因為過去一個月進入業績靜默期（Blackout Period），公司董事均不能買賣股份，「嚟緊會唔會買賣，我會向聯交所申報，到時大家就會知了。」

羅友禮又重申，維他奶經常收到多方面的機構公司發展合作邀請，若商務上合理會考慮，但強調不是今時今日才有此情況，以往亦經常發生。

上半年集團突調整派息方法，表明希望平衡全年股息分派，故上半年突大派4仙股息，按年增加近1.9倍。主席羅友禮表示過去兩年一直想調整股息分派，「令整體派息平均啲，喺今年實現」。至於是否透過調整派息政策吸引與羅氏家族志同道合的新股東，或長線基金股東，羅友禮指「你問我係咪想吸引新股東興趣？當然係啦！平均啲上下半年派息。」他又表示公司往後仍會維持60至70%的股息政策。

記者：方楚茵

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