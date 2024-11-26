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有片丨維他奶豪派息 羅友禮：冀吸引新股東 不清楚楊協成入股來意

信置（0083）主席黃志祥弟弟黃志達領軍的新加坡遠東機構及旗下附屬飲品商楊協成（星：Y03）近月披露，在維他奶（0345）持股已超11%後，惹來收購戰疑雲，今日維他奶中期業績會上，問到楊協成等新投資者有否與公司或羅氏家族「打過招呼」時，主席羅友禮表示，今日是維他奶的半年業績發佈會，「唔想喺呢個場合將問題去擴張討論」，他又反建議記者「搵呢個投資者問佢，因為我哋都唔知佢想點。」

相關新聞：楊協成再增持維他奶 最新持股升至逾12%

談及羅友禮或家族會否增持維他奶股份時，羅友禮表示，認為股價仲有好多發展空間，因為過去一個月進入業績靜默期（Blackout Period），公司董事均不能買賣股份，「嚟緊會唔會買賣，我會向聯交所申報，到時大家就會知了。」

羅友禮又重申，維他奶經常收到多方面的機構公司發展合作邀請，若商務上合理會考慮，但強調不是今時今日才有此情況，以往亦經常發生。

上半年集團突調整派息方法，表明希望平衡全年股息分派，故上半年突大派4仙股息，按年增加近1.9倍。主席羅友禮表示過去兩年一直想調整股息分派，「令整體派息平均啲，喺今年實現」。至於是否透過調整派息政策吸引與羅氏家族志同道合的新股東，或長線基金股東，羅友禮指「你問我係咪想吸引新股東興趣？當然係啦！平均啲上下半年派息。」他又表示公司往後仍會維持60至70%的股息政策。

記者：方楚茵

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