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施羅德發表2025年十大投資市場預測 偏好美股

施羅德投資亞洲區多元化投資主管近藤敬子指出，2025年，環球投資市場將繼續展現韌性，持續為整體風險資產類別提供支持，尤其美國股票，而當地整體股市表現有望看好。同時採取多元化的投資策略，包括考慮配置亞洲信貸及私募資產，預期可以為在當前複雜環境中尋找潛在回報的投資者提供支持。

近藤敬子表示，美國整體通脹率已降至3%以下，正在經歷經濟「軟著陸」，因此看好整體美國股票，包括標普500等權重指數。

至於歐洲，近藤敬子認為，2025年預計歐元區將繼續在通脹預料保持在可控情况下調低利率，以應對經濟增長疲弱。雖然歐洲的經濟和盈利增長放緩，但在新興市場及亞洲卻出現了相反的情况，認爲這兩個地區入市時機具吸引力。

施羅德亦看好2年期及10年期美國國債、歐洲政府債券、新興市場本地貨幣債券及黃金，對比歐元較看好美元。此外，施羅德認爲明年應減持原油。

 

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