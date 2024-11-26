近藤敬子表示，美國整體通脹率已降至3%以下，正在經歷經濟「軟著陸」，因此看好整體美國股票，包括標普500等權重指數。

至於歐洲，近藤敬子認為，2025年預計歐元區將繼續在通脹預料保持在可控情况下調低利率，以應對經濟增長疲弱。雖然歐洲的經濟和盈利增長放緩，但在新興市場及亞洲卻出現了相反的情况，認爲這兩個地區入市時機具吸引力。

施羅德亦看好2年期及10年期美國國債、歐洲政府債券、新興市場本地貨幣債券及黃金，對比歐元較看好美元。此外，施羅德認爲明年應減持原油。

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