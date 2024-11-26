尖沙咀Anima Tokyo開業半年結業 Incubase Arena 轉戰旺角創興廣場

「日本美食橫町」開業僅半年。近日有網民在facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組」 上分享，「日本美食橫町」門口已貼出告示，「因業務重組及迎合未來發展方向，即日起將暫停開放」，惟場內原鉄道咖啡店會如常營業。根據餐廳指南平台Openrice，資料顯示日本美食橫町呈「已結業」狀態。《明報》記者已向 Anima Tokyo 查詢，截稿前未獲回覆。

「日本美食橫町」美食街位於新港中心2樓，佔地逾3萬平方呎，以上世紀 40 至 80 年代的昭和時代為主題，匯集10間、由米芝蓮團隊主理的日本餐廳。

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