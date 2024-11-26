機管局主席林天福表示，「感謝中央政府及廣東省政府大力支持，港、珠兩地機場不斷深化合作，隨著機管局入股珠海機場，兩地機場優勢互補，不僅可以為珠海機場帶來更多的客、貨運流量，亦可便利珠海乃至大灣區西部城市的旅客，讓他們善用香港國際機場的廣闊航空網絡連接全球各地，達致互利共贏」。

機管局指，附屬珠港機場管理有限公司將對珠海機場的經營管理權延續至2046年。機管局與珠海市政府自2006年開始合作經營及管理珠海機場，機管局協助珠海機場提升營運效率、優化服務質素及管理水平，令珠海機場的客、貨運量不斷增長。2023年，珠海機場的年旅客處理量超過1千1百萬人次，内地民航機場排名第35位，在廣東省内排名第三，僅次於廣州白雲機場和深圳寶安機場。另外，珠海機場正進行擴建工程，包括興建全新的T2航站樓，目標於2025年落成啓用。届時，珠海機場每年將可以處理超過2 千7百萬人次旅客。

香港國際機場亦持續與珠海機場推展不同的合作，包括於2023年12月開通「經珠港飛」客運項目，為旅客提供港、珠兩地機場之間無縫連接的「空—陸—空」中轉服務。旅客可先從內地城市飛抵珠海機場，然後轉乘專用客車經港珠澳大橋到達位於香港國際機場禁區的海天中轉大樓，直接前往登機閘口飛往世界各地。項目亦可讓大灣區西部旅客利用港珠澳大橋直達香港機場禁區轉機，更好服務大灣區。另外，兩地將合作建立港珠高端航空產業園，支持區內航空業發展和提升大灣區的整體競爭力。

其他報道

知乎第三季虧損收窄96%

結業潮︱尖沙咀日本美食橫町開業僅半年傳結業 與 Anima Tokyo 屬同一集團

施羅德發表2025年十大投資市場預測 偏好美股

有片丨維他奶豪派息 羅友禮：冀吸引新股東 不清楚楊協成入股來意

耀才中期多賺2.7% 不派息 希望港府能推出較為貼地及務實措施

本港十月出口升3.5% 進口升4.5% 升幅同遜預期

周大福中期盈利跌44% 派息削兩成至0.2元

全日沽空金額減47% 小米沽空減9%

調查：港人月均儲蓄9800元 按年增一成 準退休人士擁545萬才夠「安全感」

恒指收市升8點 伙國指曾見兩個月低 北水流入增4倍

特斯拉中國Model Y減價1萬元人幣 極氪：不會調整價格