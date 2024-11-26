董事會認為，建議股份回購顯示公司對其業務長遠前景充滿信心，並有潛力提升股份價值，從而改善公司股東回報。

該公司又披露，由2024年10月1日至11月18日，港澳同店銷售跌18.8%，內地同店銷售亦跌18.8%，整體零售值按年跌15%，當中內地倒退14.2%，港澳及其他市場跌20%。

按產品劃分的同店銷售增長方面，內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾跌17.7%，黃金首飾及產品跌19.6%；港澳方面，珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售增長45.1%，黃金首飾及產品跌33.2%。

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