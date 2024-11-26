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周大福：擬斥最多20億回購 過去一個半月港澳同店銷售跌18.8%

周大福珠寶（1929）今日公布中期業績，該公司同時宣布，擬自內部資源動用最多20億元供回購之用，及可能不時在公開市場上按董事會全權酌情決定的數量及價格回購股份。

董事會認為，建議股份回購顯示公司對其業務長遠前景充滿信心，並有潛力提升股份價值，從而改善公司股東回報。

該公司又披露，由2024年10月1日至11月18日，港澳同店銷售跌18.8%，內地同店銷售亦跌18.8%，整體零售值按年跌15%，當中內地倒退14.2%，港澳及其他市場跌20%。

按產品劃分的同店銷售增長方面，內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾跌17.7%，黃金首飾及產品跌19.6%；港澳方面，珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售增長45.1%，黃金首飾及產品跌33.2%。

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