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高盛降蔚來評級至「沽售」 目標價下調至30元

高盛發表報告，將蔚來（9866）評級由「中性」下調至「沽出」，目標價下調至30元。該行表示，預計蔚來品牌的新車型儲備有限，而旗下品牌 Onvo 產量增長緩慢，使蔚來在 2025 年處於不利地位。

報告提到，蔚來繼續擴張 Onvo 銷售網絡，預計不斷增長的S&M費用以及研發費用的增加將拖累運營虧損，阻礙公司在未來三年內實現盈利。

受銷量下降、毛利率下降以及運營支出增加影響，高盛把蔚來2024至2026年純利預測下調2%至13%。該行對蔚來2025及2026年的非 GAAP純利預測較彭博綜合的共識低24%至60%，主要是該行認為市場沒有充分考慮未來幾年的持續競爭，以及與銷售網路擴張相關的更高運營開支，該行認為這可能無法有效地轉化為提高銷量和效率。

 

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