六福集團（0590）公布9月底止中期業績，期內受到金價持續上升致黃金產品銷售減少，收入按年跌27.2%至54.5億元；股東應佔溢利則按年下跌55.17%至4.17億元，若撇除黃金對沖因素，經調整跌幅為27.1%，盈利水平仍達6.47億元。每股派中期息0.55元，按年減少23.61%，派息比率為74%。
期內六福經營店鋪數目淨減少175間店舖，全球共經營3408間店舖，同店銷售按年跌34.3%。整體業務毛利率則按年增加4.9個百分點至32.7%。按地區劃分，位於港澳及海外的零售業務分部盈利達4.18億元，按年減少26.53%；內地零售業務則由盈轉虧，錄得分部虧損3560.8萬元。由於內地對鑽石需求疲弱，加上品牌店數目減少，因此中港的批發業務亦由盈轉虧，虧損共6855.2萬元。
品牌業務則按年少賺39.01%至2.億元。另內地電商業務期內收入按年減少13.9%至7.52億元。按產品劃分，黃金及鉑金銷售按年減少24.1%至36.89億元；定價首飾產品銷售則達13.56億元，按年減少34.8%。至於存貨周轉方面，平均存貨周轉天數多達504天，按年增加186天。
主席黃偉常表示，內地及香港市場的同店銷售跌幅自9月起開始收窄，於10月1日至11月中旬期間團整體同店銷售表現較第二季有所改善。他對中長線前景審慎樂觀，集團更計劃於海外市場淨增加15間店舖，並期望下半年有更佳業務表現。
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