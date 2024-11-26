中銀香港（2388）公布，在內地境內銀行間債券市場成功發行熊貓債，發行金額為50億元人民幣，債券年期為2年，最終票面利率為2%，創熊貓金融債發行利率及同期限熊貓債發行利率的新低。本次債券所募集的資金將用於中銀香港在香港及東南亞地區的人民幣日常營運用途。中國銀行為本次發行的牽頭主承銷商及簿記管理人。
中銀表示，該行於2015年首次進入境內銀行間資本市場發行首筆國際性商業銀行熊貓債，並於2017年再次發行人民幣90億元的熊貓債，創下單筆發行金額最大的熊貓債紀錄。本次為中銀香港再度於境內資本市場發行熊貓債，受到投資者廣泛關注，包括銀行、資產管理、券商、基金、中東主權基金等各類型投資機構踴躍認購。本次發債吸引共30多家境內外投資者，近八成為首度參與，全場認購倍數超2倍。
中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，中銀香港是首批在中國銀行間市場發行熊貓債的國際化商業銀行，內地近年推出一系列政策不斷優化熊貓債發行環境，今年再度進入境內資本市場發行熊貓債，募集長期穩定的資金來源，進一步提升本行的人民幣產品開發及定價能力，同時助力東南亞機構發展當地人民幣業務，發揮所在地人民幣清算行的積極作用。
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