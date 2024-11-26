中銀表示，該行於2015年首次進入境內銀行間資本市場發行首筆國際性商業銀行熊貓債，並於2017年再次發行人民幣90億元的熊貓債，創下單筆發行金額最大的熊貓債紀錄。本次為中銀香港再度於境內資本市場發行熊貓債，受到投資者廣泛關注，包括銀行、資產管理、券商、基金、中東主權基金等各類型投資機構踴躍認購。本次發債吸引共30多家境內外投資者，近八成為首度參與，全場認購倍數超2倍。

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，中銀香港是首批在中國銀行間市場發行熊貓債的國際化商業銀行，內地近年推出一系列政策不斷優化熊貓債發行環境，今年再度進入境內資本市場發行熊貓債，募集長期穩定的資金來源，進一步提升本行的人民幣產品開發及定價能力，同時助力東南亞機構發展當地人民幣業務，發揮所在地人民幣清算行的積極作用。

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