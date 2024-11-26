在澳門從事營銷角子機及直播機的匯彩控股（1180），在疫情後正重新開拓市場，今天更在澳門舉行記者發布會展示最新產品。集團聯席主席兼董事總經理陳捷接受本報訪問時表示，今年業務料是破紀錄的一年。賭客及賭場面對的成本不斷上漲，因此多了人轉玩角子老虎機及直播機。集團亦正計劃陸續打開東南亞及南亞市場。
陳捷指出，因應市場需求，今年集團在產品設計上新增更多新功能，例如運用人工智能，讓玩家更易找到有利的賭枱，做到更友善。同時在直播機上，他們因應賭場引進智慧賭枱後，在百家樂遊戲上新增更多如幸運6等新遊戲品種，他們亦成為唯一供應商在直播機上，引進該等新遊戲品種。當中其有份參與管理的澳門博彩（1180）衛星場金碧匯彩娛樂場，直播機的生意佔該衛星場的生意差不多三分二。
在角子機上，他們亦正引進更多新遊戲，滿足市場需求。由於新增更多遊戲及功能，他說，集團會持續投入研發，並且已經在疫情期間，將美國的研發運作，搬回中國及澳門，令到研發成本降至原來的三分一水平。
除了在澳門市場，他稱，集團已經在菲律賓市場開設辦事處及展示室，並且已經在當地兩個綜合渡假村內，將旗下產品引進。另其產品亦已經陸續於老撾、越南市場應用，並且部署開發南亞地區的斯里蘭卡市場。
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