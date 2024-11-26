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百樂皇宮上半年少賺近8%至1569萬不派息 料新博彩稅率累下半年盈利

在捷克、奧地利及德國經營博彩業務的百樂皇宮（2536），今天公布截至9月底止中期業績，受惠於老虎機數目及遊玩人數增加帶動，收入按年增長1%至2.82億元；期內溢利按年減少7.98%至1569.3萬元，不派中期息。

其指出，上市集資所得約2.09億元，截至9月底，尚餘近1.98億元可供動用。另自一月起生效的博彩稅率上調，將對其於2025年度下半年的盈利能力造成全面影響。為鞏固市場地位，其已採取措施，包括增加博彩區面積及老虎機數目，並將繼續籌備資產更新，旨在鞏固在捷克及中歐博彩業的市場地位。繼續增加老虎機數目，亦有助擴大博彩收益來源。

百樂皇宮亦繼續籌備於2026年財年上半年在捷克開設其第四間娛樂場，並將尋求新機遇，透過收購業務或資產及或競投新博彩牌照，以進一步擴展在捷克、中歐及其他市場的博彩業務。

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