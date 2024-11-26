moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

基建零售債丨工銀亞洲：首日認購反應符合預期

基建零售債券今日首日認購，工銀亞洲表示，整體認購情況符合預期，其中每人平均認購約14手，大部份客戶均透過網上渠道認購，佔約八成。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，相信基建債會吸引保守型投資者申請。雖然市場預期明年美國的關稅及財政政策有機會加劇通脹，對聯儲局減息步伐有影響，但普遍預測明年仍有機會減息。

相關報道：基建零售債丨今日起可認購 保底息3.5厘 一文睇清銀行券商優惠！

面對息口走向以至環球投資環境的不確定性，政府債券適合於投資組合內作為避險的投資工具。基建債認購期長達個多星期，受惠近期短期定存息上升，持有閒資的投資者甚至可選擇開立短期的定期存款，再認購基建債作中短期資金部署。

其他報道

匯彩：望今年業務破紀錄  擬拓東南亞及南亞市場

百樂皇宮上半年少賺近8%至1569萬不派息 料新博彩稅率累下半年盈利

騰訊擬發美元及人民幣離岸債

六福中期盈利跌逾五成至4.17億 中期息每股派0.55元

中銀香港在內地發50億元人幣熊貓債

國泰將於明年1月起恢復疫前100%航班數量

高盛降蔚來評級至「沽售」 目標價下調至30元

基建零售債丨匯豐：開售首天反應正面 信銀國際：人均認購15萬元

周大福：擬斥最多20億回購 過去一個半月港澳同店銷售跌18.8%

機管局43億人幣購珠海機場35% 管理權延續至2046年

知乎第三季虧損收窄96%

結業潮︱尖沙咀日本美食橫町開業僅半年傳結業 與 Anima Tokyo 屬同一集團

施羅德發表2025年十大投資市場預測 偏好美股

有片丨維他奶豪派息 羅友禮：冀吸引新股東 不清楚楊協成入股來意

耀才中期多賺2.7% 不派息 希望港府能推出較為貼地及務實措施

本港十月出口升3.5% 進口升4.5% 升幅同遜預期

周大福中期盈利跌44% 派息削兩成至0.2元

全日沽空金額減47% 小米沽空減9%

調查：港人月均儲蓄9800元 按年增一成 準退休人士擁545萬才夠「安全感」

恒指收市升8點 伙國指曾見兩個月低 北水流入增4倍

特斯拉中國Model Y減價1萬元人幣 極氪：不會調整價格