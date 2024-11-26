基建零售債券今日首日認購，工銀亞洲表示，整體認購情況符合預期，其中每人平均認購約14手，大部份客戶均透過網上渠道認購，佔約八成。
工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，相信基建債會吸引保守型投資者申請。雖然市場預期明年美國的關稅及財政政策有機會加劇通脹，對聯儲局減息步伐有影響，但普遍預測明年仍有機會減息。
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面對息口走向以至環球投資環境的不確定性，政府債券適合於投資組合內作為避險的投資工具。基建債認購期長達個多星期，受惠近期短期定存息上升，持有閒資的投資者甚至可選擇開立短期的定期存款，再認購基建債作中短期資金部署。
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