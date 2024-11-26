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楊協成再增持維他奶 最新持股升至逾12%

據聯交所股權披露顯示，由信置（0083）主席黃志祥弟弟黃志達領軍的新加坡遠東機構及旗下附屬飲品商楊協成（星：Y03）披露再增持維他奶（0345）股份，持股由11.87%升至最新持股12.26%，或1.31518億股。

相關報道：有片丨維他奶豪派息 羅友禮：冀吸引新股東 不清楚楊協成入股來意

據股權披露，楊協成在11月21日以每股平均價10.3169元，再購入410萬維他奶股份，令持股由11.87%或1.27418億股，升至最新持股12.26%或1.31518億股。

黃志達於10月初首次披露持有維他奶，由5%不斷增持至最新12.26%﹔而今日維他奶業績會上，維他奶主席羅友禮表示，過去一個月進入業績靜默期（Blackout Period），公司董事均不能買賣股份，「嚟緊會唔會買賣，我會向聯交所申報，到時大家就會知了。」

資料顯示，連同羅桂祥基金及其他羅氏家族後人，羅氏家族持股合計25.94%。

維他奶今日派半年成績表，中期息大增近1.9倍至4仙，按楊協成申報的最新持股計，可收息526萬元。

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