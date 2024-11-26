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據股權披露，楊協成在11月21日以每股平均價10.3169元，再購入410萬維他奶股份，令持股由11.87%或1.27418億股，升至最新持股12.26%或1.31518億股。

黃志達於10月初首次披露持有維他奶，由5%不斷增持至最新12.26%﹔而今日維他奶業績會上，維他奶主席羅友禮表示，過去一個月進入業績靜默期（Blackout Period），公司董事均不能買賣股份，「嚟緊會唔會買賣，我會向聯交所申報，到時大家就會知了。」

資料顯示，連同羅桂祥基金及其他羅氏家族後人，羅氏家族持股合計25.94%。

維他奶今日派半年成績表，中期息大增近1.9倍至4仙，按楊協成申報的最新持股計，可收息526萬元。

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