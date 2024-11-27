聯儲局11月貨幣政策會議紀要顯示，在經濟保持穩固、通脹緩慢降溫之際，決策者普遍支持對未來減息採取謹慎態度。芝加哥聯儲行長Goolsbee表示，隨著利率接近中性水平，放慢減息步伐完全合理。

墨西哥總統暗示將以牙還牙報復特朗普的關稅威脅，並警告稱經濟後果會不堪設想。路透社稱，據悉特朗普計劃對墨西哥和加拿大徵收的25%關稅包括原油在內。

特朗普據悉將提名Kevin Hassett領導國家經濟委員會，負責牽頭新政府的稅收、貿易和支出議程。特朗普選定的邊境事務總管霍曼強調，新政府會全面打擊非法移民並在與墨西哥接壤的南部國境加強執法。

道瓊斯工業平均指數收漲123點，升幅0.28%，報44860點。標普500指數收漲34點，升幅0.58%，報6021點。納斯達克綜合指數收漲120點，或0.64%，報19175點。

微軟升2.2%，報427.99美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻56點，而Amgen跌4.76%，報280.01元，拖累道指85點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報235.06元，升0.94%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報169.12元，升0.87%，亞馬遜(美：AMZN)收市報207.86元，升3.18%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報573.54元，升1.49%，英偉達(美：NVDA)收市報136.92元，升0.66%，微軟(美：MSFT)收市報427.99元，升2.19%，Tesla (美：TSLA)收市報338.23元，跌0.1%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.57%，報505點。德國DAX指數收跌0.57%，報19295點；法國CAC 40指數跌0.87%，報7194點；英國富時100指數收跌0.4%，報8258點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.85%，報6475點。

美國2年期債息曾跌最多0.78%，低見4.2354厘，是11月19日4.2084厘後最低。收市報4.2561厘，是11月11日後收市新低，當日報4.2539厘。連跌2日，累計跌0.1168厘，對上一次連跌2日是11月18日。

美國10年期債息曾升最多1.14%，是11月15日後最大升幅，當日升幅為1.47%。高見4.3218厘，是11月25日4.3668厘後最高。收市報4.3062厘，是11月22日後收市新高，當日報4.4002厘。

美2年期10年期債息差轉正，曾高見5.234基點，是11月22日7.571基點後最闊。收市報4.81基點，是11月21日後收市最闊，當日報7.098基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至18.031基點，是11月22日12.418基點後最窄。收市報19.266基點，是11月22日後收市最窄，當日報15.238基點。

金龍指數曾跌最多1.44%，是11月22日後最大跌幅，當日跌幅為1.98%。低見6436.75點，是11月14日6421.51點後最低。收市報6475.55點，是11月14日後收市新低，當日報6449.22點。第1日陰燭。

道指曾升最多0.37%，高見44903.01點，創上市新高。收報44860.31點，創收市價計新高。連升5日，累計升1591.37點，對上一次連升5日是8月19日。連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是7月17日。

標指曾升最多0.64%，高見6025.42點，創上市新高。收報6021.63點，創收市價計新高。連升7日，累計升151.01點，對上一次連升7日是9月17日。

納指曾升最多0.68%，高見19184.4點，是11月25日19208.68點後最高。收市報19175.58點，是11月13日後收市新高，當日報19230.72點。連升4日，累計升209.44點，對上一次連升4日是11月8日。

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