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港股ADR跌42點 夜期高水13點 順豐上市

美股向上，港股ADR跌42點或0.22%，報19117點，即月恒指夜期升7點，報19172點，夜期高水13點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.57%，折合報392.16元；阿里巴巴（9988）跌0.46%，折合報82.86元；美團（3690）升1.08%，折合報163.47元；匯控（0005）跌0.36%，折合報72.09元；建行（0939）跌0.73%，折合報5.79元。

道期現升0.053%；標期現升0%；納期現跌0.05%。日本東證指數現跌0.44%；韓國KOSPI指數現跌0.37%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.51%。

VIX指數隔晚跌3.42%或0.5點，報14.1點。

紐油現升0.1%或0.07美元，報68.84美元；布油現跌0.27%或0.2美元，報72.81美元；金價現跌0.13%或3.59美元，報2629.56美元；LME 銅期貨隔晚跌0.49%或45美元，報9000.5美元。比特幣現升0.62%或576.28美元，報92227.42美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.0058厘，報4.3004厘。

今日焦點股份可留意：

順豐控股（6936）上市，定價34.3元。

多間公司最快今日公布業績，包括，中國動向（3818）、英皇國際（0163）、冠忠巴士集團（0306）、世界華文媒體（0685）、萬華媒體（0426）、宏安地產（1243）、位元堂（0897）等。

恒大（3333）：廣州法院對公司及許家印採取限制消費措施。

楊協成再增持維他奶（0345），最新持股升至逾12%。

匯彩（1180）：望今年業務破紀錄， 擬拓東南亞及南亞市場。

百樂皇宮（2536）上半年少賺近8%至1569萬不派息，料新博彩稅率累下半年盈利。

騰訊（0700）擬發美元及人民幣離岸債。

六福（0590）中期盈利跌逾五成至4.17億，中期息每股派0.55元。

中銀香港（2388）在內地發50億元人幣熊貓債。

國泰（0293）將於明年1月起恢復疫前100%航班數量。

高盛降蔚來（9866）評級至「沽售」，目標價下調至30元。

周大福（1929）中期盈利跌44%，派息削兩成至0.2元。周大福（1929）：擬斥最多20億回購，過去一個半月港澳同店銷售跌18.8%。

知乎（2390）第三季虧損收窄96%。

耀才（1428）中期多賺2.7%，不派息，希望港府能推出較為貼地及務實措施。

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