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恒指高開27點 科指升0.26% 安踏跌2% 順豐上市平開

恒指今早高開27點或0.15%，報19187點，大市成交金額16億元；國指今早高開7點或0.11%，報6858點。恒生科技指數開市報4233點，升0.26%。上升股份比例為6.97%，下跌為4.33%，無升跌為88.68%。

藍籌39隻升，25隻下跌，18隻無升跌。京東（9618）升2.28%，報138.9元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌2.66%，報75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，11隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報138.9元，升2.28%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報34元，跌4.09%。

恒指續低於10天線(19413.58點)。科指續低於10天線(4309.05點)。

安踏（2020）回購10億歐元債券 發行15億歐元債。跌2.66%，報75元。

順豐控股（6936）上市，定價34.3元。開市報34.3元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國動向（3818）開市報0.325元，跌1.52%。

英皇國際（0163）無成交，報0.225元。

冠忠巴士集團（0306）無成交，報1.41元。

世界華文媒體（0685）無成交，報0.17元。

萬華媒體（0426）無成交，報0.046元。

宏安地產（1243）無成交，報0.038元。

位元堂（0897）無成交，報0.222元。

恒大（3333）：廣州法院對公司及許家印採取限制消費措施。停牌。

楊協成再增持維他奶（0345），最新持股升至逾12%。開市報9.95元，升2.16%。

匯彩（1180）：望今年業務破紀錄， 擬拓東南亞及南亞市場。無成交，報1.04元。

百樂皇宮（2536）上半年少賺近8%至1569萬不派息，料新博彩稅率累下半年盈利。無成交，報4.15元。

騰訊（0700）擬發美元及人民幣離岸債。開市報394.6元，升0.2%。

六福（0590）中期盈利跌逾五成至4.17億，中期息每股派0.55元。開市報14.84元，無升跌。

中銀香港（2388）在內地發50億元人幣熊貓債。開市報24.3元，升0.41%。

國泰（0293）將於明年1月起恢復疫前100%航班數量。開市報9.55元，無升跌。

高盛降蔚來（9866）評級至「沽售」，目標價下調至30元。開市報34元，跌4.09%。

周大福（1929）中期盈利跌44%，派息削兩成至0.2元。周大福：擬斥最多20億回購，過去一個半月港澳同店銷售跌18.8%。開市報6.86元，無升跌。

知乎（2390）第三季虧損收窄96%。無成交，報9.27元。

耀才（1428）中期多賺2.7%，不派息，希望港府能推出較為貼地及務實措施。開市報2.13元，跌1.39%。

破頂股表現

破頂股包括，科軒動力控股（0476）無成交，報0.415元；中國天保集團（1427）創52周高，見0.35元，開市報0.35元，升11.11%；現代中藥集團（1643）創52周高，見0.55元，開市報0.55元，升3.77%。

破底股方面

創上市新低，包括金石控股集團（1943）低見0.08元，開市報0.08元，跌6.98%。

創52周低，包括，協合新能源（0182）低見0.51元，開市報0.51元，跌1.92%。

異動股

上升異動股，包括，速騰聚創（2498）開市報19.4元，升14.93%；朗華國際集團（8026）開市報0.39元，升14.71%；中國天保集團（1427）創52周高，見0.35元，開市報0.35元，升11.11%；茶百道（2555）開市報11.5元，升10.15%；SPROCOMM INTEL（1401）開市報1.31元，升9.17%；天虹國際集團（2678）開市報4元，升6.38%；百本醫護（2293）開市報0.68元，升6.25%；零跑（9863）開市報29.7元，升5.32%；來凱醫藥－Ｂ（2105）開市報16.3元，升5.03%；珠光控股（1176）開市報0.108元，升4.85%。

下跌異動股，包括，汽車街（2443）開市報10.42元，跌14.87%；樂氏國際控股（1529）開市報0.255元，跌8.93%；海納星空科技（8297）開市報0.033元，跌8.33%；金石控股集團（1943）創上市新低，見0.08元，開市報0.08元，跌6.98%；健世科技－Ｂ（9877）開市報3元，跌6.83%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.243元，跌6.54%；中達集團控股（0139）開市報0.015元，跌6.25%；時代集團控股（1023）開市報0.54元，跌5.26%；百奧家庭互動（2100）開市報0.235元，跌4.86%；龍蟠科技（2465）開市報6.65元，跌4.45%。

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