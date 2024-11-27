恒指今早高開27點或0.15%，報19187點，大市成交金額16億元；國指今早高開7點或0.11%，報6858點。恒生科技指數開市報4233點，升0.26%。上升股份比例為6.97%，下跌為4.33%，無升跌為88.68%。