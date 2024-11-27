國家統計局工業司統計師於衛寧解讀指，10月份規模以上工業企業 利潤降幅明顯收窄。整體看，雖然規上工業企業利潤仍處下降區間，但在存量政策加快落實以及一攬子增量政策加力推出帶動下，工業企業效益狀況改善。

解讀全文：

10月份，隨著存量政策及一攬子增量政策協同發力、持續顯效，規模以上工業企業生產穩定增長，企業利潤當月降幅明顯收窄。多數產業獲利較上月好轉，裝備製造業及高技術製造業等新動能支撐作用較強，原料製造業及消費品製造業利潤降幅大幅收窄。企業效益狀況呈現以下主要特點：

工業企業當月營業收入和利潤降幅收窄。1至10月份，全國規模以上工業企業營業收入較去年同期增長1.9%，延續增長態勢，企業獲利年減4.3%。從當月看，10月份，受工業生產穩定增長、產銷銜接水準回升帶動，全國規模以上工業企業營業收入年減0.2%，降幅較上月收窄0.7個百分點。收入恢復帶動企業利潤改善，10月份規模以上工業企業利潤年減10.0%，降幅較9月大幅收窄17.1個百分點。

超六成產業獲利較上月好轉，製造業最為明顯。 10月份，在41個工業大類產業中，有27個產業獲利年增率較9月份加快，或降幅收窄、由降轉增，佔超過六成。三大門類中，製造業帶動工業企業利潤改善作用明顯，10月份製造業利潤降幅較9月份大幅收窄22.3個百分點，帶動規上工業利潤降幅較9月份收窄17.8個百分點。

不同類型企業利潤均有回升。隨著各項政策效果持續顯現，各類經營主體效益持續改善。 10月份，規模以上工業企業中，外商及港澳台投資、股份制、私營及國有控股企業利潤年減幅較9月份分別收窄27.7個、14.4個、14.3個及10.9個百分點；大、中、小型企業利潤降幅分別收窄27.1個、4.6個和1.5個百分點。

裝備製造業利潤由降轉增。10月份，裝備製造業利潤年增4.5%，當月增速由負轉正，為規上工業利潤改善提供重要支撐。從業界來看，裝備製造業的8個產業中有7個產業利潤較9月份由降轉增或降幅收窄，其中鐵路船舶航空航太、電子、專用設備等產業利潤由降轉增，當月按年分別增長63.1%、19.6%、3.8%；金屬製品、通用設備及汽車業利潤降幅收窄，較9月分別收窄32.6個、11.9個及11.4個百分點。

原料製造業和消費品製造業利潤改善。隨著宏觀政策發力顯效，國內消費需求順利恢復，疊加工業品出口持續增長，原料製造業及消費品製造業利潤改善。 10月份，原物料製造業及消費品製造業利潤降幅較9月份分別收窄27.7和20.4個百分點。從產業來看，原物料製造業的5個產業中有3個、消費品製造業的13個產業中有9個產業利潤年增率較9月回升，或降幅收窄、由降轉增。其中，原物料製造業中的鋼鐵業自今年月首次轉虧為盈，當月利潤較去年同期增長80.1%；消費品製造業的紡織服飾、化纖、文教工美等產業利潤增長較快，較去年同期增長44.3%、 21.1%、8.3%，較9月回升53.3個、65.2個、32.2個百分點。

高技術製造業利潤兩位數增長。 10月份，高技術製造業利潤年增12.9%，大幅高於規上工業平均22.9個百分點，拉動規上工業利潤增長1.9個百分點，支撐與引領作用明顯。從業界來看，隨著製造業高階化、智慧化、綠化進程持續推進，相關產業利潤增長較快，其中，穿戴式智慧型裝置製造、敏感元件及感測器製造、工業控制電腦及系統製造、鋰離子電池製造等產業利潤較去年同期分別增長73.3%、48.8%、40.0%、39.4%。

整體看，雖然規上工業企業利潤仍處下降區間，但在存量政策加快落實以及一攬子增量政策加力推出帶動下，工業企業效益狀況改善。下階段，要深入貫徹黨中央、國務院決策部署，持續抓好各項政策的落地落實，鞏固及增強經濟回升向好態勢，促進工業企業獲利穩定恢復。

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