在特朗普第一個總統任期內，貿易代表是羅伯特·萊特希澤，Greer當時擔任萊特希澤的幕僚長，他也曾在律師事務所世達為萊特希澤工作。預計Greer將在落實特朗普的計劃中發揮關鍵作用。

特朗普-萬斯過渡期發言人Karoline Leavitt說，「當選總統特朗普以閃電般的速度在第二屆政府的人選問題上做出了明智的決定」，「其餘決定將繼續在作出後由他宣布」。

Greer密切參與了特朗普第一任期的貿易政策決策，包括對中國徵收高額關稅，以及在新冠疫情爆發前不久達成的部分貿易協議的談判。

5月份在美中經濟和安全審查委員會的聽證中，Greer表示，對抗中國的貿易政策是美國「一代人的挑戰」。他在證詞中說，「沒有錦囊妙計，在某些情况下推進與中國戰略脫鈎的努力會帶來短期陣痛」，「然而無所作為或低估中國威脅的代價，更不可同日而語」，「重點應該是確保美國工人及其家庭的經濟機會和流動性，抵禦中國的不公平貿易行為，並防止中國取得軍事或技術霸權」。

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